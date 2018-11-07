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Пермь: новости дня


12:18 | 9.11.2018

В выходные в Перми сохранится холодная погода

Сейчас в столице Прикамья -8 градусов, солнечно. Сегодня, 9 ноября, днем в Перми будет около -6 °С.

В выходные сохранится морозная погода без осадков. Завтра днем ожидается около -7 °С, ночью – до -15 °С. В воскресенье будет около -6 °С. С понедельника, по предварительным прогнозам, немного потеплеет.

© «Вечерние Ведомости»

 


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