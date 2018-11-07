В выходные в Перми сохранится холодная погода

12:18 | 9.11.2018

Сейчас в столице Прикамья -8 градусов, солнечно. Сегодня, 9 ноября, днем в Перми будет около -6 °С.



В выходные сохранится морозная погода без осадков. Завтра днем ожидается около -7 °С, ночью – до -15 °С. В воскресенье будет около -6 °С. С понедельника, по предварительным прогнозам, немного потеплеет.