Эксперты назвали бюджет Перми на три года бюджетом развития

18:03 | 8.11.2018

Новый бюджетный цикл ориентирован на подготовку к 300-летию Перми. Более чем в 2,5 раза увеличивается объем расходов капитального характера.



В администрации Перми состоялись публичные слушания, посвященные обсуждению проекта бюджета на следующую трехлетку. В публичных слушаниях приняли участие представители администрации Перми, ученые-эксперты и городская общественность. Отмечено, что в ходе подготовки проекта бюджета обеспечена преемственность основного принципа по обеспечению сбалансированности и устойчивости городского бюджета. При этом проект бюджета имеет ряд особенностей и новаций.



- Доходы городского бюджета запланированы в размере 27,6 млрд рублей, расходы – 28 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом параметры бюджета увеличатся на 10% (2,5 млрд рублей). Основной новацией нового бюджетного цикла является формирование комплекса мероприятий к подготовке празднования 300-летия Перми. В связи с чем более чем в 2,5 раза увеличивается объем расходов капитального характера. Более 7 млрд планируется направить на строительство объектов социальной инфраструктуры, строительство дорог, благоустройство улиц города и парков. Особое внимание уделяется развитию микрорайонов города. Это новое расходное обязательство, которое мы запланировали с 2019 года. Важной особенностью бюджета является переход на среднесрочное планирование: муниципальные программы утверждены на 5 лет (до 2023 года). Если говорить о структуре расходов бюджета, то в 2019 году 16 млрд рублей запланированы на отрасли социальной сферы (образование, спорт, культура и социальная политика), около 10 млрд рублей будет направлено на развитие отрасли ЖКХ, дорожную и транспортную сферу и благоустройство города, - отметила заместитель главы города Вера Титяпкина.



Доходы бюджета на 2020 год запланированы в объеме 28,9 млрд рублей, на 2021 год – 28,5 млрд рублей. Параметры расходов бюджета на 2019 год составят 28 млрд рублей, что на 12%, или 3 млрд рублей, превышает объем расходов 2018 года. Расходы бюджета на 2020 год достигнут планки в 29,3 млрд рублей, на 2021 год – 28,9 млрд рублей.



В новом бюджете планируется небольшой дефицит – в объеме около 400 млн рублей ежегодно – это так называемый «безопасный» уровень дефицита. Дефицит обусловлен увеличением расходов капитального характера. При исполнении бюджета городскими властями будут приняты меры по эффективному управлению средствами бюджета, направленные на покрытие планового дефицита. Эти меры позволят выйти на бездефицитный бюджет по итогам его исполнения.



- Бюджет сбалансирован, отмечается рост доходов, а это – большой плюс. Одна из ключевых особенностей – сокращение количества муниципальных программ с 25 (в 2018 году) до 19 в предстоящем году. Значит, у органов местного самоуправления появляется больше ответственности за их реализацию, - отметил Алексей Мельников, кандидат экономических наук, старший преподаватель экономического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета.



Структура доходов бюджета остается стабильной – 60% доходов бюджета формируется за счет собственных налоговых и неналоговых доходов, безвозмездные поступления из краевого бюджета составляют 40%.



В структуре безвозмездных поступлений объем субсидий в 2019 и 2020 годах увеличится относительно первоначального бюджета 2018 года более чем в 2 раза. Указанный рост связан с новыми формами поддержки и выделением из краевого бюджета средств, направляемых на капитальный ремонт трамвайных путей и обновление подвижного состава, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, строительство школ и детских садов.



Кроме того, дополнительно в 2019 году планируется привлечение средств из федерального и краевого бюджетов на реализацию национальных проектов в части переселения граждан из аварийного жилья, строительства детских садов и школ, ремонт дорог и благоустройство дворовых территорий.



Важной особенностью нового бюджета является значительный рост расходов на развитие и инвестиции. Расходы на развитие и инвестиции в 2019 году увеличатся почти на 2 млрд рублей, или на 40%. Рост обусловлен необходимостью повышения качества и комфортности проживания в городе, а также повышением качества предоставляемых услуг для жителей нашего города.



Таким образом, бюджет развития на 2019 год предусмотрен в объеме 6,8 млрд рублей, на 2020 год – 8,1 млрд рублей, на 2021 год – 7,2 млрд рублей. Текущие расходы бюджета составят около 21 млрд рублей ежегодно.



Объем бюджетных инвестиций в 2019 году относительно текущего года увеличится на 27%, или 1 млрд рублей, и составит 5 млрд рублей. На весь бюджетный цикл – 3 года – запланированы инвестиции в объеме 14 млрд рублей.



За три года планируется построить три детских сада, новые корпуса для двух школ, провести реконструкцию зданий в трех школах города, построить четыре спортивных объекта: два бассейна, один физкультурный комплекс, а также базу для спортивной школы «Летающий лыжник», провести реконструкцию двух объектов культуры. Планируется, что площадь расселенного аварийного жилья увеличится до 50,1 тыс. кв. метров.



- В бюджете города немало положительных моментов. Во-первых, он сохраняет все тренды краевой политики. Во-вторых, интересная новация – в этом бюджетном цикле есть ориентация на 300-летие города, много внимания уделено благоустройству, - отметила Елена Зуева, доцент, академический руководитель магистратуры «Государственное и муниципальное управление» Высшей школы экономики – филиал в городе Перми.



В числе мероприятий к 300-летию можно отметить комплексное благоустройство Комсомольского проспекта, улицы Ленина, набережной реки Камы, обновление подвижного состава общественного транспорта, благоустройство скверов и парков, микрорайонов индивидуальной жилой застройки. Таким образом, общий объем расходов на финансирование мероприятий по подготовке города к 300-летию в долгосрочном периоде должен составить 13 млрд рублей.



- Очень радует, что бюджет планируется с большим ростом, за эти три года он дорастет у нас с 25 до 29 млрд рублей. Считаю, что это серьезный прорыв, мы ожидаем значительных поступлений денег из вышестоящих бюджетов. Надеюсь, что все задуманное будет реализовано. Бюджет развития у нас был около 10%. Сейчас он вырастает до 14%, а с учетом капитального ремонта – до 27%. Мы продолжим решать вопросы расселения аварийного жилья, обновления подвижного состава городского транспорта, реконструкции набережной, ремонта дворов, - сказала председатель комитета по бюджету и налогам, депутат Пермской городской Думы Наталья Мельник.



Таким образом, представленный проект бюджета обеспечивает развитие города, является инструментом решения стратегических задач и имеет безусловную социальную направленность.



Напомним, дальнейшее обсуждение проекта бюджета будет происходить в рамках рассмотрения документа в первом чтении на ноябрьском пленарном заседании, в декабре – на окончательном.