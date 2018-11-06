Пермь: новости дня
15:30 | 8.11.2018
Энергетики составили антирейтинг УК – крупнейших должников за теплоэнергию в Перми
В Пермском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» составили антирейтинг управляющих компаний Перми, имеющих наибольшую задолженность за тепловую энергию. Долг недобросовестных управдомов за поставленный коммунальный ресурс превышает 1,4 млрд рублей, что составляет 35 % всех долгов потребителей этой категории. Все они имеют долги на протяжении 2 и более лет. Всего задолженность управляющих компаний в регионе – 4 млрд рублей.
Возглавляют «черный список» ООО УК «ТехКомфорт» – долг 282,1 млн рублей, ООО «Управляющая компания «МАКО» – 208,5 млн рублей и ООО УК «ГАРАНТ» – 199,8 млн рублей. При этом УК, вразрез с условиями договора энергоснабжения по оплате теплоресурса, не только не выплачивают долги, но и уклоняются от выполнения своих обязательств. Так, руководство УК создает «клоны»: фирмы с похожими названиями, другими регистрационными данными и тем же составом учредителей.
К злостным неплательщикам из числа УК применяются все меры воздействия: от подачи судебных исков и дисквалификации руководства до инициирования процедуры банкротства и возбуждения уголовных дел. «В настоящее время в Прикамье расследуется порядка 30 уголовных дел в отношении директоров УК, допускающих неплатежи за теплоэнергию, – говорит директор Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков. – В поле зрения правоохранительных органов попадают факты мошенничества со средствами жителей, создание «серых» расчетных центров, оплата фиктивных работ фирмам-однодневкам. Все эти случаи будут расследованы, виновные понесут наказание».
Также в антирейтинг входят ООО «УК «ТИХИЙ КОМПРОС» – 174,06 млн рублей долга, ООО «Закамская управляющая компания» – 166,12 млн рублей, ООО УК «ЖИЛСЕРВИС» – 127,42 млн рублей, ООО «УК «Уралмонтажстрой» – 103,85 млн рублей, ООО УК «АРС» – 78,04 млн рублей, ООО «АДМИРАЛ» (новое название – ООО «Управляющая компания «Кама») – 45,61 млн рублей и ООО «Управляющая компания «ЭКВО» (33,94 млн рублей).
© «Вечерние Ведомости»
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