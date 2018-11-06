Артем Окулов получил поздравление от президента РФ

13:24 | 8.11.2018

Владимир Путин поздравил штангиста из Чусового с победой на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде. Золотая медаль Артема Окулова стала первой для российских спортсменов после дисквалификации Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).



«Этот триумф - еще одно выдающееся достижение в Вашей спортивной карьере, заслуженная награда за присущую Вам целеустремленность, работоспособность, несгибаемую волю к победе», - говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной в среду на сайте Кремля.



Артем Окулов в весовой категории до 89 кг взял вес 372 кг (166 кг в рывке + 206 кг в толчке), для него это второй титул сильнейшего штангиста планеты. Первый он завоевал в 2015 году.



«Артем доказал, что никакие сложности не могут сломить настоящего спортсмена. Титул двукратного чемпиона мира – это повод для гордости всего Пермского края. Желаю Артему Окулову держать заданную планку и добиться главной цели в жизни спортсмена – принять участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио», – поздравил атлета министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов.