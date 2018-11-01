Вывески на пермских зданиях проверяют на соответствие стандартам

18:04 | 7.11.2018

Администрации районов Перми начали проверять вывески на фасадах зданий на соответствие утвержденным стандартам. Так, за нарушение установленных правил, введенных в действие с 23 октября 2018 года, терорганы составили 90 протоколов на владельцев вывесок. Кроме того, собственникам вручено 286 уведомлений на составление протоколов.



В соответствии с Постановлением администрации Перми от 25 октября 2016 года «Об утверждении Стандартных требований к вывескам, их размещению и эксплуатации», с 23 октября 2018 года администрации районов осуществляют контроль за приведением вывесок, размещенных на фасадах зданий, в соответствие действующему законодательству, в том числе привлекают к административной ответственности владельцев вывесок, не соответствующих нормам и не согласованных в составе колерных паспортов.



На протяжении двух лет городской департамент градостроительства и архитектуры вел активную работу по информированию предпринимателей и юридических лиц для того, чтобы в дальнейшем к демонтажу прибегли меньшее количество субъектов. С начала года специалистами департамента проведено 2759 консультаций, согласовано 490 колерных паспортов.



Так, за две недели специалисты администрации Свердловского района составили 19 протоколов об административном правонарушении в отношении владельцев вывесок, расположенных на Комсомольском проспекте и улице Героев Хасана. Ответственность за это предусмотрена статьей 6.3 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях» и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до четырех тысяч рублей, на должностных лиц – от двух тысяч пятисот до семи тысяч рублей, на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.



Напоминаем, что владельцам вывесок необходимо привести объекты городской информации в соответствие стандартным требованиям или согласовать в составе колерного паспорта, требования к разработке которого утверждены Постановлением администрации города Перми от 22 февраля 2017 года № 130 «Об утверждении Порядка и критериев согласования колерного паспорта, требований к содержанию колерного паспорта, формы колерного паспорта».



Все эти меры избавят город от визуальной загрязненности, затруднений навигации и сделают фасады домов более привлекательными.



Информация о размещении вывесок и согласовании колерных паспортов зданий размещена здесь: gorodperm.ru/actions/building-up/civilinform/Colernepassports.