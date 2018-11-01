В Перми готовятся к резкому понижению температуры

17:40 | 7.11.2018

В период перепадов температур подрядчики начали обрабатывать проезжую часть и остановки противогололедными материалами. Особое внимание уделяется сложным участкам дорог, оживленным перекресткам и основным автомобильным магистралям.



По данным метеосайтов, 8 ноября во второй половине дня ожидается резкое понижение температуры воздуха. Температура за несколько часов опустится на 10 градусов. Если до этого будет преобладать температура воздуха от 0 до +3 градусов, ожидаются осадки в виде мокрого снега, то начиная с вечера 8 ноября столбик термометра опустится до -10 градусов.



Подрядчики, которые осуществляют уборку улично-дорожной сети города, оперативно получают сводки погоды. 7 ноября на еженедельном штабе по благоустройству подрядным организациям поручено обеспечить готовность специализированной техники работать в круглосуточном режиме.



В период перепадов температур подрядчики подсыпают противогололедные материалы на улично-дорожную сеть. Особое внимание будет уделено сложным участкам: спускам и подъемам, оживленным перекресткам и основным автомагистралям – шоссе Космонавтов, Комсомольскому проспекту, улицам Ленина, Петропавловской, Стахановской, Чкалова, Героев Хасана и другим. Планируется, что на улицах города будет работать более 150 единиц техники, ручную уборку будут осуществлять более 300 человек.



Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию при движении и снизить скорость, чтобы уменьшить вероятность возникновения ДТП.