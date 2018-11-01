Пермский школьник стал призером Всероссийского фестиваля ГТО

15:35 | 7.11.2018

В детском центре «Артек» (Крым) завершился Всероссийский фестиваль ГТО («Готов к труду и обороне»).



В соревнованиях приняли участие лучшие и наиболее физически подготовленные юные физкультурники из 83 регионов страны, обладатели золотых знаков отличия комплекса ГТО. Право представлять свой регион в составе сборной каждый из 654 школьников получил в упорной борьбе с более чем 250 тысячами претендентов в ходе муниципальных и региональных отборочных соревнований по нормативам ГТО.



Итоги состязаний подведены как в личном, так и в общекомандном зачете. По итогам фестиваля школьник из Березников Илья Зубарев стал призером в своей возрастной категории (11–13 лет), заняв почетное третье место. Второе место – у Виктора Новикова (Забайкальский край), лучшим среди мальчиков данной возрастной ступени стал Даниил Агеев (Свердловская область). В общем командном зачете Пермский край занял 4-е место. Результаты Всероссийского фестиваля ГТО опубликованы здесь: gto.ru/news/04112018-itogi-iv-letnego-festivalya-gto-sredi-obuchayushihsya.



Отметим, развитие массового спорта является одной из ключевых задач правительства Пермского края. Губернатор региона Максим Решетников неоднократно обозначал важность популяризации спорта, подчеркивал необходимость «приобщить жителей к здоровому образу жизни и организовать для них спортивный досуг».



В течение двух недель Илья вместе с 162 соперниками из разных регионов России выполнял нормативы по бегу на 60 метров и 1,5 км, подтягиванию, метанию мяча, плаванию и стрельбе из пневматической винтовки.



В Березниках Илья занимается у тренера по биатлону Николая Баканина. Как отмечают в школе № 22, где учится молодой физкультурник, у Ильи – спортивная семья, которая поддерживает победителя в его начинаниях.