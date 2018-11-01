Минтранс Пермского края учредил новое бюджетное учреждение

12:30 | 7.11.2018

В начале ноября завершена регистрация ГБУ «Управление автодорожного проектирования», учредителем которого стало краевое министерство.



По поручению губернатора Максима Решетникова минтрансом был проработан вопрос о возможности создания собственного проектного института. Минтранс предложил решить вопрос через приобретение Пермским краем доли в уставном капитале существующей проектной организации – ООО «УралДорПроект», что сэкономило бы время на подбор квалифицированных специалистов, приобретение техники и оборудования. Предложение было поддержано депутатским корпусом Законодательного собрания Пермского края, в краевой бюджет были внесены необходимые поправки.



В итоге министерство транспорта выкупило 100% доли компании ООО «Уральский институт дорожного проектирования» за 14,2 млн руб. На базе компании-проектировщика создано ГБУ «Управление автомобильного проектирования». Это позволит уже под следующий строительный сезон проектировать объекты собственными силами.



«Проектные институты не способны содержать большой штат, многие прекращают существование. Например, крупнейший и старейший в России проектный институт ОАО «ГИПРОДОРНИИ», имевший 13 филиалов по России, попал в процедуру банкротства и завершил в 2016 году свою деятельность, – привел пример министр транспорта Николай Уханов. – В итоге проектные институты либо «разукрупняются», оставляя в штате только профильных инженеров, либо выводят все работы на аутсорсинг. При такой работе катастрофически падает качество выполняемой работы. Сроки выполнения контрактов растягиваются на годы».



Руководителем учреждения утвержден Павел Морозов, ранее возглавлявший ООО «УралДорПроект».