Население Прикамья задолжало за теплоэнергию свыше 2 млрд рублей

17:05 | 6.11.2018

По состоянию на 1 ноября задолженность жителей Пермского края, оплачивающих отопление и горячую воду напрямую ресурсоснабжающим организациям «Т Плюс» в Пермском крае, составляет 2,1 млрд рублей. Большая часть долга – 1,2 млрд рублей – приходится на потребителей краевой столицы.



К злостным неплательщикам применяются все предусмотренные законом меры: направляются иски в суд, проводятся совместные рейды с судебными приставами для ареста и передачи на торги имущества должников, накладываются ограничения на сделки с имуществом. Наиболее действенным способом воздействия оказался арест личного транспорта: с начала года в крае арестовано более 20 автомобилей должников за отопление и горячую воду. Еще одной эффективной мерой является запрет на выезд за пределы Российской Федерации: порядка 3,2 тыс. граждан не могли пересечь границу, пока не погасили задолженность по теплу.



Энергетики обращают внимание, что платежи населения за поставленные ЖКУ являются одним из главных источников финансирования ремонтов и реконструкций тепловых сетей. От этого напрямую зависит подготовка коммуникаций к отопительному сезону.



«Поэтому энергокомпания призывает всех потребителей выполнить свои обязательства и погасить существующие долги», – отметил директор Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков.