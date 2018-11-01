7 ноября состоятся публичные слушания по проекту бюджета Перми на 2019–2021 годы

14:47 | 4.11.2018

К обсуждению приглашаются жители города и представители общественности. Все поступившие предложения будут рассмотрены организационным комитетом и направлены в городскую думу.



В рамках публичных слушаний будут представлены доклады по расходованию бюджета города по функционально-целевым блокам «Социальная сфера», «Городское хозяйство», «Развитие инфраструктуры», «Культурная и молодежная политика» на 2019–2021 годы.



Кроме того, со своей оценкой выступят приглашенные эксперты.



Общественное обсуждение состоится в актовом зале по улице Ленина, 23. Начало мероприятия – в 18:00, окончание – в 19:30.