Пермь станет столицей фестиваля школьного спорта Содружества Независимых Государств

18:39 | 2.11.2018

С 3 по 9 ноября в Перми пройдет VI международный фестиваль школьного спорта стран СНГ. Фестиваль посвящен Году культуры в странах СНГ.



Торжественная церемония открытия VI международного фестиваля школьного спорта стран СНГ состоится 4 ноября в 17:00 в спортивном комплексе им. Сухарева (шоссе Космонавтов, 158).



В фестивале примут участие молодые спортсмены в составе сборных команд из 11 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.



- Фестиваль стран СНГ – одно из самых значимых мероприятий федерального проекта «Детский спорт». С каждым годом растет количество участников, к примеру, в прошлом году фестиваль был открытым, и в нем приняли участие юные спортсмены из Эстонии и Литвы, в этом году особенностью является участие школьников-представителей местных диаспор, проживающих на территории Перми и Пермского края. Юные спортсмены выступят в составе сборных команд стран-участниц СНГ. Школьники, приезжая на такие соревнования, не только приобретают новых друзей, но и узнают культуры других стран, знакомятся с традициями и бытом жителей России и, самое главное, помогают нам, взрослым, говорить на одном языке и укреплять наши дружеские отношения, – рассказала координатор федерального проекта «Детский спорт» Ирина Роднина.



Соревнования пройдут по семи видам спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол, баскетбол 3x3, настольный теннис, бадминтон, шахматы.



Важной частью фестиваля является культурно-образовательная программа. Пройдут такие мероприятия, как возложение цветов, экскурсии по достопримечательностям и музеям города, показательные выступления команд. Освещать события фестиваля будут в том числе и молодые журналисты – участники фестиваля школьной электронной и печатной прессы «Золотое перо» Пермского края. Привлечение молодых журналистов – это возможность увидеть фестиваль глазами детей, почувствовать их эмоции и переживания, а для детей – практиковать свои журналистские навыки.



- VI международный фестиваль школьного спорта стран СНГ в этом году обещает быть ярким и запоминающимся и по количеству участников, и по насыщенности мероприятиями. У меня как у координатора федерального партпроекта «Детский спорт» возникает чувство гордости, что у нас есть возможность проводить такие международные фестивали и через спорт объединять детей разных стран, - говорит координатор федерального проекта «Детский спорт» в Пермском крае, депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов.



Напомним, что в феврале этого года губернатор Пермского края Максим Решетников и Ирина Роднина подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Пермского края и всероссийской федерацией школьного спорта. Предметом соглашения стало взаимодействие сторон по развитию физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности школьников Пермского края. В рамках соглашения ведется совместная работа по таким направлениям, как пропаганда здорового образа жизни, создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом, совершенствование в общеобразовательных организациях материально-технической базы физкультурно-спортивного назначения. Как отмечает глава Прикамья Максим Решетников, для развития массового и детского спорта в регионе важно использовать технологии федерации школьного спорта. Сейчас в Пермском крае сформирована программа развития массового спорта, и основной ее составляющей является приведение в порядок школьной спортивной инфраструктуры и развитие спорта на базе школ. Речь идет как о школьном спорте, так и о дворовых командах вокруг, и в целом о создании инфраструктуры для занятий спортом в шаговой доступности на базе школ.