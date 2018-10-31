Выведение «малых» госзакупок в электронный формат позволит Прикамью дополнительно экономить бюджетные средства

16:37 | 2.11.2018

Государственные закупки «малого» объема (до 100 тыс. и до 400 тыс. руб.) в Пермском крае начнут проводить, как и «крупные», в электронной форме через информационные системы. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства Пермского края. Дата перехода к новому формату закупок для региональных заказчиков – декабрь текущего года.



Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Лев Гершанок в своем выступлении отметил, что с 1 января 2019 года также рекомендовано использовать информационные системы для осуществления закупок «малого» объема муниципальным заказчикам и госорганам Пермского края, в том числе Законодательному собранию, Контрольно-счетной палате, избирательной комиссии. Принимаемые меры позволят обеспечить открытость и прозрачность закупок, повысить конкурентность госзакупок и эффективность расходования бюджетных средств.



Предполагается, что в Прикамье появится несколько информационных систем для проведения закупок «малого» объема. Одной из первых может стать автоматизированная информационная система города Москвы «Портал поставщиков».



По итогам рассмотрения вопроса губернатор Максим Решетников дал поручение региональному минзакупок определить информационные системы для осуществления закупок «малого» объема, утвердить порядки осуществления закупок «малого» объема с использованием информационных систем, а также перечень товаров, работ, услуг, закупка которых может осуществляться без использования информационных систем.