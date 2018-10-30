В Перми состоится межрегиональный конкурс «Уральская карусель»

18:11 | 31.10.2018

1 и 2 ноября в Перми пройдет межрегиональный конкурс учащихся отделений народных инструментов детских школ искусств «Уральская карусель».



Конкурс «Уральская карусель» стал победителем регионального конкурса культурно-образовательных проектов в номинации «Школа искусств – творческая лаборатория». Организатором конкурса выступает детская музыкальная школа №6 «Классика» Перми при поддержке министерства культуры Пермского края, департамента культуры и молодежной политики администрации города, Центра по реализации проектов в сфере культуры.



Конкурсные прослушивания пройдут по номинациям: сольное исполнение (на домре, балалайке, баяне, аккордеоне, гитаре), ансамбли народных инструментов, оркестры народных инструментов (по видеозаписи).



Участники конкурса – ученики отделений народных инструментов учреждений дополнительного образования вне зависимости от ведомственной принадлежности. На конкурс поступило более 150 заявок из школ искусств города, территорий Пермского края, Челябинска, Ижевска.



Оценит исполнительский уровень участников представительное жюри, в состав которого войдут ведущие музыканты и преподаватели организаций среднего и высшего профессионального образования. Среди них – лауреат международных конкурсов, лауреат премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, доцент Уральской государственной консерватории им. Мусоргского, заведующая отделением народных инструментов Свердловского музыкального училища им. Чайковского Светлана Мусафина; директор консерватории Пермского государственного института культуры, заведующий кафедрой народных инструментов и оркестрового дирижирования, профессор Роман Козловский и лауреат международных конкурсов, преподаватель Пермского музыкального колледжа Александр Круч.



Наряду с конкурсными прослушиваниями запланированы мастер-классы членов жюри.



Также 2 ноября состоится шестая открытая краевая практическая конференция преподавателей отделений народных инструментов учреждений дополнительного образования в сфере культуры «Актуальные вопросы педагогического мастерства на современном этапе».



Конференция направлена на создание условий для обмена методическим и практическим опытом между преподавателями отделений народных инструментов детских школ искусств города, Пермского края, иных территорий.



В рамках конференции выступят с докладами по актуальным вопросам педагогического мастерства, презентациями, методическими сообщениями, открытыми уроками 47 преподавателей из 17 учреждений территорий Пермского края, Нижнего Новгорода.



Ознакомиться с графиком конкурсных прослушиваний и графиком проведения конференции можно на сайте детской музыкальной школы №6 «Классика» (dmsh6.perm.muzkult.ru/KARUSEL).



Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону 226-24-59.