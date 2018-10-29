Пермь: новости дня
11:55 | 31.10.2018
В Перми приняты три дорожных объекта
На улицах Екатерининской и 25 Октября замечаний по выполненным работам у приемочной комиссии не возникло. Однако было отмечено, что на обеих улицах не завершены работы по установке светильников на световых опорах, вследствие чего освещение не подключено. Сегодня обе улицы освещены, работы по установке и подключению полностью завершены. Это позволило приемочной комиссии принять объекты и подписать акты приемки.
Улицу Гремячий Лог ремонтировал подрядчик ООО «Комос», с которым был заключен муниципальный контракт на сумму 9,775 млн рублей. Подрядчик снял старый асфальт, уложил новый слой асфальтобетона, обустроил обочины, заменил бортовой камень, отремонтировал газоны и остановочную площадку и нанес дорожную разметку.
Однако во время работы приемочной комиссии был отмечен недочет в работе подрядчиков. В акте лабораторных испытаний было отмечено, что на одном из участков дороги толщина слоя асфальтобетона не соответствует требованиям технического задания. В связи с этим в акте отмечено, что объект не принят, подрядчик обязан устранить замечание, заменив слой асфальтобетона (примерно 20 метров). Сейчас подрядчик устранил недочеты, и приемочная комиссия приняла объект, подписав акт приемки.
© «Вечерние Ведомости»
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