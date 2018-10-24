Пермь: новости дня
14:41 | 30.10.2018
Школьники из Перми завоевали медали на чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2018
Торжественная церемония закрытия самых масштабных в России соревнований профессионального мастерства состоялась в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» в минувшие выходные.
К соревнованиям школьников готовили эксперты-наставники – начальник химической лаборатории ПАО «Протон-ПМ» Светлана Ложкина и учитель технологии Валентин Гунько. Как отметили участники, задачи по сложности не уступали заданиям конкурсантов старшей возрастной категории. Например, Елизавете необходимо было произвести фотометрическое определение содержания фосфат-ионов в питьевой воде; потенциометрическое определение белка в молоке; рефрактометрическое определение бромида калия в растворе; титриметрическое определение жесткости воды. Качество выполнения работ оценивали независимые эксперты ведущих производственных предприятий России.
– Нынешний чемпионат отличался особенным эмоциональным и психологическим напряжением, – делится впечатлениями научный руководитель ученицы Светлана Ложкина. – Даже не каждый взрослый выдержит, когда за его работой пристально наблюдают пять экспертов. Мы гордимся, что ребята смогли собраться и выполнить все, что требовалось.
По итогам чемпионата ребята стали победителями среди юниоров. Елизавета Костарева заняла третье место в компетенции «Лабораторный химический анализ». Даниил Хомяков – второе место в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».
– Готовясь к соревнованиям, я занимался не только в мастерских школы, но и в центре дуального образования с мастером производственного обучения Александром Куклиным и директором центра дуального образования Антоном Пономаревым. Полученный на чемпионате опыт поможет мне с реализацией новых проектов и выбором будущей профессии. Представлять такое серьезное предприятие ракетно-космической отрасли, как «Протон-ПМ», было для меня честью, – рассказывает Даниил Хомяков.
В этом году V Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech собрал 597 конкурсантов и более 450 опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов. Отметим, что нынешняя победа не стала первой для техно-школы: в прошлом году на этом чемпионате в компетенции «Лабораторный химический анализ» бронзу завоевала Анастасия Перемотина, ученица 10-го класса.
Отметим, техно-школа им. Савиных является одним из 10 образовательных учреждений в проекте администрации Перми «Уникальные школы». Проект подразумевает создание новой модели сотрудничества школ и профессиональной среды, приход в школы реальных представителей профессиональных сообществ, новые подходы к профессиональному самоопределению детей. В современных мастерских техно-школы можно изучить основы литейного дела, станочной обработки материалов, химического анализа. Каждое лето десятиклассники в течение месяца проходят на предприятии ПАО «Протон-ПМ» производственные практики. Кроме этого, у школьников есть возможность выбрать более 20 профессиональных проб и практик инженерно-технической направленности.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:18 | 30.10.2018
На Урале хакера, взломавшего базу данных аэропорта Кольцово, приговорили к пяти годам колонии
15:00 | 30.10.2018
Вице-президент Фонда «Город без наркотиков» решил вступить в «Единую Россию». Партбилет ему вручит лично Дмитрий Медведев
14:58 | 30.10.2018
Размер госдолга Курганской области застыл на уровне начала года
14:57 | 30.10.2018
Евгений Куйвашев дал интервью службе новостей ООН
13:52 | 30.10.2018
Уральский гимнаст в составе российской сборной завоевал серебро на чемпионате мира
13:31 | 30.10.2018
Пермяки могут выбрать свой город столицей Тотального диктанта
13:26 | 30.10.2018
8 и 23 ноября у администрации Орджоникидзевского района будет работать пункт приёма опасных отходов
13:21 | 30.10.2018
В Перми отремонтирован проезд к планетарию
13:08 | 30.10.2018
Екатеринбуржцев приглашают на традиционную ярмарку выходного дня
12:53 | 30.10.2018
«Аэрофлот» может создать хаб в Екатеринбурге
12:35 | 30.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 29 октября 2018 года
12:32 | 30.10.2018
Застрелил из ружья: жителя Алапаевска обвиняют в убийстве тестя
12:32 | 30.10.2018
Молодёжная ассамблея народов Южного Урала приняла участие в круглом столе в Казахстане
12:08 | 30.10.2018
Федеральная антимонопольная служба уличила РЭК Свердловской области в завышении коммунальных тарифов для населения
11:55 | 30.10.2018
Приговор пермскому ветерану за мак на огороде оставлен без изменений
11:35 | 30.10.2018
За сутки в ДТП на Среднем Урале пострадали 12 человек
11:24 | 30.10.2018
В Перми отремонтировали транспортную развязку у Камской ГЭС
11:19 | 30.10.2018
С администрации Нижнего Тагила взыскали компенсацию за нападение безнадзорных собак на ребёнка
11:17 | 30.10.2018
В Пермском крае отмечают вековой юбилей комсомольского движения
10:59 | 30.10.2018
В Алапаевске объявлен конкурс на пост главы города
10:32 | 30.10.2018
Евгений Куйвашев встретился в Нью-Йорке с генсекретарём ООН
10:09 | 30.10.2018
Аэропорт Кольцово запустил новый сайт
09:51 | 30.10.2018
Екатеринбург присоединится к всероссийской акции памяти жертв политических репрессий
09:36 | 30.10.2018
Юная свердловчанка завоевала серебро на международном цирковом фестивале
09:17 | 30.10.2018
В Свердловской области коммерческая организация оштрафована за взятку
21:29 | 29.10.2018
Свердловский облсуд вынес приговор мужчинам за контрабанду наркотиков из США и Германии
20:51 | 29.10.2018
Житель Екатеринбурга сделал на своем теле татуировки автографов звёзд и готов продать свою кожу
19:48 | 29.10.2018
В Перми почтят память жертв политических репрессий
17:21 | 29.10.2018
Дело об убийстве двух девушек на Уктусе передано в областной СК
17:01 | 29.10.2018
«Уралкалий» стал генеральным спонсором выставки «Химия-2018»
16:55 | 29.10.2018
33-летнего свердловчанина избрали в высший руководящий орган «Справедливой России»
16:43 | 29.10.2018
На Урале полицейского уличили в продаже государственной награды
16:42 | 29.10.2018
В Перми проведены работы по благоустройству на Черном озере
16:12 | 29.10.2018
В Челябинске начнут лечить зубы по строгим канонам ислама
15:36 | 29.10.2018
Утонул: пропавший на Урале 14-летний подросток найден мёртвым