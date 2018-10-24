Школьники из Перми завоевали медали на чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2018

14:41 | 30.10.2018

Ученики пермской техно-школы им. Савиных Даниил Хомяков и Елизавета Костарева стали серебряным и бронзовым призерами в компетенциях «Лабораторный химический анализ» и «Токарные работы на станках с ЧПУ» WorldSkills Hi-Tech 2018 в Екатеринбурге.



Торжественная церемония закрытия самых масштабных в России соревнований профессионального мастерства состоялась в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» в минувшие выходные.



К соревнованиям школьников готовили эксперты-наставники – начальник химической лаборатории ПАО «Протон-ПМ» Светлана Ложкина и учитель технологии Валентин Гунько. Как отметили участники, задачи по сложности не уступали заданиям конкурсантов старшей возрастной категории. Например, Елизавете необходимо было произвести фотометрическое определение содержания фосфат-ионов в питьевой воде; потенциометрическое определение белка в молоке; рефрактометрическое определение бромида калия в растворе; титриметрическое определение жесткости воды. Качество выполнения работ оценивали независимые эксперты ведущих производственных предприятий России.



– Нынешний чемпионат отличался особенным эмоциональным и психологическим напряжением, – делится впечатлениями научный руководитель ученицы Светлана Ложкина. – Даже не каждый взрослый выдержит, когда за его работой пристально наблюдают пять экспертов. Мы гордимся, что ребята смогли собраться и выполнить все, что требовалось.



По итогам чемпионата ребята стали победителями среди юниоров. Елизавета Костарева заняла третье место в компетенции «Лабораторный химический анализ». Даниил Хомяков – второе место в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».



– Готовясь к соревнованиям, я занимался не только в мастерских школы, но и в центре дуального образования с мастером производственного обучения Александром Куклиным и директором центра дуального образования Антоном Пономаревым. Полученный на чемпионате опыт поможет мне с реализацией новых проектов и выбором будущей профессии. Представлять такое серьезное предприятие ракетно-космической отрасли, как «Протон-ПМ», было для меня честью, – рассказывает Даниил Хомяков.



В этом году V Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech собрал 597 конкурсантов и более 450 опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов. Отметим, что нынешняя победа не стала первой для техно-школы: в прошлом году на этом чемпионате в компетенции «Лабораторный химический анализ» бронзу завоевала Анастасия Перемотина, ученица 10-го класса.



Отметим, техно-школа им. Савиных является одним из 10 образовательных учреждений в проекте администрации Перми «Уникальные школы». Проект подразумевает создание новой модели сотрудничества школ и профессиональной среды, приход в школы реальных представителей профессиональных сообществ, новые подходы к профессиональному самоопределению детей. В современных мастерских техно-школы можно изучить основы литейного дела, станочной обработки материалов, химического анализа. Каждое лето десятиклассники в течение месяца проходят на предприятии ПАО «Протон-ПМ» производственные практики. Кроме этого, у школьников есть возможность выбрать более 20 профессиональных проб и практик инженерно-технической направленности.