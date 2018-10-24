В Пермском крае отмечают вековой юбилей комсомольского движения

11:17 | 30.10.2018

29 октября в Пермском городском дворце культуры им. Солдатова прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). Во дворце собрались ветераны и активисты ВЛКСМ, люди, которым небезразличен опыт этой организации.



В своем поздравлении губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что комсомол – это целая эпоха в жизни нашей страны. «Комсомол – это школа ответственности за все, что происходит вокруг нас. Это настоящая кузница кадров. Многие руководители предприятий, управленцы, бизнесмены, военные, деятели культуры родом из комсомола. Своей закалкой вы продолжаете вдохновлять подрастающее поколение, подаете пример любви к Родине», – отметил он.



Комсомольцы внесли неоценимый вклад в создание и развитие промышленности Прикамья. Пермские студенческие отряды в комсомольские времена насчитывали более 10 тысяч бойцов. Их руками построена одна из крупнейших в России Пермская ГРЭС, Соликамский ЦБК, Березниковский калийный комбинат, возведены несколько городов Пермского края. Эти предприятия остаются флагманами экономики России.



Комсомольцы всегда были там, где требовалась помощь стране, отметил в своем поздравлении глава Перми Дмитрий Самойлов. «Традиции, управленческий опыт, способность решать самые сложные задачи – вот что особенно ценно в истории организации. Темы патриотизма, любви к малой Родине, социальных лифтов очень актуальны. Сегодня они звучат в новом качестве, большинство нынешних руководителей помнят и уважают свой комсомольский опыт», – отметил он.



Опыт комсомола актуален и сегодня, отмечает председатель краевого общественного организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летия ВЛКСМ, первый секретарь Пермского областного комитета ВЛКСМ в 1975–1981 гг. Валентин Ермолов. «Комсомол готовил молодежь к созиданию. А этот опыт всегда будет нужным, пусть и в ином качестве. И сейчас тема работы с молодежью как никогда актуальна. И опыт ВЛКСМ может быть востребован. Например, в работе студенческих отрядов», – отметил он.



По мнению председателя правления Пермского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Сергея Бритвина, работа студенческих отрядов сегодня – свидетельство того, как опыт прошлых лет умело трансформируется и становится полезным. «ВЛКСМ – это огромный человеческий, управленческий, лидерский опыт. Миллионы человек были участниками студенческих стройотрядов в комсомольское время, и этот опыт бесценен, он востребован и сейчас», – добавил он. Члены российских студенческих отрядов участвовали в возведении объектов для зимней Олимпиады и других важных объектов.



100-летие ВЛКСМ отмечается в 40 муниципальных районах, 8 городских округах Пермского края.



Напомним, комсомол (ВЛКСМ) – одна из самых массовых организаций в Советском Союзе. Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи, или комсомол, – молодежная организация Коммунистической партии Советского Союза, созданная 29 октября 1918 года.