Максим Решетников принял участие в заседании Совета по повышению доступности медицинской помощи в ПФО

13:48 | 29.10.2018

В Чебоксарах состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе, посвященное реализации мероприятий по повышению доступности медицинской помощи в регионах ПФО.



В числе глав субъектов в мероприятии принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников.



В начале заседания полпред президента Игорь Комаров напомнил присутствующим, что президент России в Указе о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года поставил задачу существенно повысить доступность и качество оказания медпомощи. Для этого определены целевые показатели, по которым будет оцениваться эффективность работы субъектов в ближайшие шесть лет.



Полномочный представитель президента РФ в ПФО отметил, что в здравоохранении в регионах округа сохраняются серьезные проблемы, основной из которых остается доступность первичной медико-санитарной помощи.



Сегодня в округе около 1785 населенных пунктов не имеют медицинских организаций и находятся на расстоянии более 6 километров от ближайших медучреждений, где может быть оказана первая помощь. Игорь Комаров подчеркнул, что для исправления ситуации в округе необходимо развивать сети врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и использовать в таких населенных пунктах мобильные медицинские комплексы. Выполнение этих задач в регионах должно стать приоритетом номер один.



За 3 года в сельских территориях ПФО построено 502 ФАПа. Из них 42 — в Пермском крае, это позволило региону войти в тройку лидеров.



Губернатор Максим Решетников обозначил, что в регионе продолжается работа по повышению доступности здравоохранения в сельских территориях. По словам главы Прикамья, это одна из ключевых задач региональных властей. «В прошлом году ввели 18 ФАПов, 8 из них – в Кизеловском угольном бассейне. В 2018–2019 гг. в Пермском крае появится еще 66 фельдшерско-акушерских пунктов: 40 взамен ветхих и 26 новых. Возводятся модульные врачебные амбулатории – 10 в этом году и еще 5 в следующем, – отметил Максим Решетников. – Благодаря цифровизации мы существенно расширяем возможности медучреждений в сельских территориях. До конца этого года к интернету подключим все стационары и поликлиники, а до конца 2019 года – все ФАПы». Также Максим Решетников добавил, что в регионе наращиваются объемы по ремонтам и развитию материально-технической базы. В этом году направлено на эти цели более 557 млн из краевого бюджета, фонда ОМС и резервного фонда президента РФ. Ремонтируются 264 объекта (в 75 учреждениях). В регионе такие масштабные ремонтные работы не проходили давно.



На совете подробно обсуждался вопрос оказания в регионах ПФО медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями, а также развитие информатизации здравоохранения и основные параметры федеральных проектов в сфере охраны здоровья.



Полномочный представитель президента обратил особое внимание на то, что сейчас в округе существует потребность в открытии 24 первичных сосудистых отделений и 10 региональных сосудистых центров.



В числе позитивных тенденций Игорь Комаров отметил, что за 2015–2017 гг. в среднем по округу удалось добиться снижения уровня смертности. Показатель общей смертности населения в Приволжском федеральном округе за этот период снизился на 5,8 %. Наиболее высокие темпы снижения этого показателя продемонстрировали Республика Марий Эл (на 10,6%) и Пермский край (на 9,6 %).



Также Прикамье вошло в число лидеров регионов ПФО по рождаемости. Самые высокие показатели общей рождаемости зафиксированы в Республике Татарстан (12,4), Пермском крае (12,1), Республике Марий Эл (11,9). Отметим, в целом по России общая рождаемость снизилась с 13,3 на 1 тыс. населения в 2015 году до 11,1 на 1 тыс. населения в 2017 году.



По суммарному коэффициенту рождаемости (количество рождений, приходящихся на одну женщину в возрасте от 15 до 49 лет) Пермский край является лидером округа. По итогам 2017 года коэффициент рождаемости в Прикамье составил 1,749, наименьшее значение зафиксировано в Республике Мордовия (1,256).



Подводя итоги заседания, полномочный представитель отметил: «На заседании совета перед руководителями регионов были поставлены конкретные задачи. Очень полезно, что сегодня была представлена статистика, позволяющая понять, где и над чем еще нужно работать, кто из регионов на каком уровне сейчас находится, что можно улучшить. У регионов есть потребность в обсуждении этих вопросов, и поэтому мы договорились, что по теме медицинского обслуживания мы должны встречаться не реже раза в год».



В этот же день полномочный представитель президента РФ в ПФО провел рабочую встречу с главами регионов округа по основным вопросам социально-экономического развития.



На совещании Игорь Комаров ознакомил руководителей с новым проектом «Цифровой регион». Это информационный инструмент объективной и прозрачной оценки работы региональных министерств с оперативным мониторингом и корректировкой мероприятий по достижению целевых показателей. Система с помощью данных дистанционного зондирования Земли позволяет эффективно анализировать процессы в недропользовании, строительстве, лесном хозяйстве, оценивать экологическую ситуацию в регионах, в том числе фиксировать имеющиеся и отмечать новые свалки твердых бытовых и промышленных отходов.



Отметим, проект бюджета Пермского края на 2019 год и плановый период 2020–2021 гг. предусматривает самый большой прирост расходов у здравоохранения. Финансирование с 2016 года увеличили в 1,4 раза: 2016 год – 33,4 млрд, 2019 г. – 47 млрд, все данные с учетом фонда ОМС. Предусмотрены программы по привлечению молодых специалистов в отрасль, в том числе в отдаленные территории.