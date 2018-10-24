В Перми дисквалифицирован директор управляющей компании

13:41 | 29.10.2018

Генеральный директор УК «ТехКомфорт» Анатолий Пешков дисквалифицирован за нарушение содержания общего имущества в многоквартирном доме № 19 по улице КИМ в Перми.



16 октября в Перми мировой суд Мотовилихинского района признал генерального директора УК «ТехКомфорт» Анатолия Пешкова виновным в совершении административного правонарушения – нарушении лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. Суд назначил наказание в виде дисквалификации на один год шесть месяцев, а значит, он не имеет права руководить юридическими лицами.



Только в 2018 году в Инспекцию поступило 10 жалоб от жителей о неудовлетворительной работе управляющей компании в части содержания дома, все изложенные в жалобах факты подтвердились. Так, в июле 2018 года при проверке в многоквартирном доме № 19 по улице КИМ города Перми были выявлены нарушения: на лестничной площадке и в межквартирном тамбуре на потолке и на стенах наличие желтых, серых пятен, отслоение штукатурного слоя, следы протечек, на лестничной клетке на стенах отслоение краски, побелки, наличие надписей, на придомовой территории – наличие мусора, отсутствие приборов электроосвещения.



Судебный акт в законную силу не вступил.



Ранее Анатолий Пешков уже не раз привлекался к ответственности за ненадлежащее оказание услуг по договору управления МКД.



Стоит отметить, что со стороны общества систематически допускаются нарушения лицензионных требований в сфере управления многоквартирными домами, а также несвоевременное исполнение предписаний.



Пешков Анатолий Александрович осуществлял руководство двумя управляющими компаниями с одинаковыми наименованиями, одна из которых по решению суда была признана банкротом, из реестра лицензий Пермского края исключены сведения о многоквартирных домах г. Перми, находящихся в ее управлении, прекращено действие лицензии.