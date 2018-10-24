Пермь: новости дня
13:41 | 29.10.2018
В Перми дисквалифицирован директор управляющей компании
16 октября в Перми мировой суд Мотовилихинского района признал генерального директора УК «ТехКомфорт» Анатолия Пешкова виновным в совершении административного правонарушения – нарушении лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. Суд назначил наказание в виде дисквалификации на один год шесть месяцев, а значит, он не имеет права руководить юридическими лицами.
Только в 2018 году в Инспекцию поступило 10 жалоб от жителей о неудовлетворительной работе управляющей компании в части содержания дома, все изложенные в жалобах факты подтвердились. Так, в июле 2018 года при проверке в многоквартирном доме № 19 по улице КИМ города Перми были выявлены нарушения: на лестничной площадке и в межквартирном тамбуре на потолке и на стенах наличие желтых, серых пятен, отслоение штукатурного слоя, следы протечек, на лестничной клетке на стенах отслоение краски, побелки, наличие надписей, на придомовой территории – наличие мусора, отсутствие приборов электроосвещения.
Судебный акт в законную силу не вступил.
Ранее Анатолий Пешков уже не раз привлекался к ответственности за ненадлежащее оказание услуг по договору управления МКД.
Стоит отметить, что со стороны общества систематически допускаются нарушения лицензионных требований в сфере управления многоквартирными домами, а также несвоевременное исполнение предписаний.
Пешков Анатолий Александрович осуществлял руководство двумя управляющими компаниями с одинаковыми наименованиями, одна из которых по решению суда была признана банкротом, из реестра лицензий Пермского края исключены сведения о многоквартирных домах г. Перми, находящихся в ее управлении, прекращено действие лицензии.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
16:12 | 29.10.2018
В Челябинске начнут лечить зубы по строгим канонам ислама
15:36 | 29.10.2018
Утонул: пропавший на Урале 14-летний подросток найден мёртвым
14:54 | 29.10.2018
Кольцовские таможенники пресекли вывоз в США антикварного креста
14:54 | 29.10.2018
В Свердловской области пройдут военные учения стран ОДКБ
14:52 | 29.10.2018
В Прикамье продлят срок содержания отловленных собак до 6 месяцев
14:45 | 29.10.2018
В Кургане поймали вооруженных разбойников, которые грабили подростков
14:35 | 29.10.2018
В Тавде полиция устанавливает личность мужчины, тело которого нашли на улице Фрунзе
13:48 | 29.10.2018
Максим Решетников принял участие в заседании Совета по повышению доступности медицинской помощи в ПФО
13:46 | 29.10.2018
Комиссия Кургана по ЧС запретила пешеходам ходить вдоль аварийного здания КЗКТ по улице Невежина
13:41 | 29.10.2018
В Перми дисквалифицирован директор управляющей компании
13:35 | 29.10.2018
На Урале подвели итоги чемпионата WorldSkills Hi-Tech – 2018
13:30 | 29.10.2018
Путин лично проверит работу врио губернатора Курганской области
13:13 | 29.10.2018
Анатолий Литовченко поздравил комсомол со столетним юбилеем
13:00 | 29.10.2018
В День народного единства екатеринбуржцев зовут на казачьи состязания и выставку боевой техники
12:16 | 29.10.2018
Жителя Прикамья принудительно госпитализировали
12:08 | 29.10.2018
Японские предприниматели познакомились с опытом работы флагманов прикамской экономики
12:04 | 29.10.2018
Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с 100-летием комсомола
11:54 | 29.10.2018
К концу недели в Перми потеплеет
11:43 | 29.10.2018
37-летнего предпринимателя из Екатеринбурга будут судить за преступления сексуального характера в отношении ребёнка
11:27 | 29.10.2018
Глава свердловского СУ СКР потребовал усилить профилактику преступлений среди несовершеннолетних
11:26 | 29.10.2018
В Кургане странная девушка устроила танцы прямо на проезжей части
11:06 | 29.10.2018
В штаб-квартире ООН сегодня откроется фотовыставка о Екатеринбурге
10:46 | 29.10.2018
В Екатеринбурге пройдёт молитвенное чтение имён жертв репрессий
10:31 | 29.10.2018
В Свердловской области сотрудников школьных столовых проверили на рота- и норовирусы
10:09 | 29.10.2018
В Каменске-Уральском судебные приставы арестовали у должника Lexus
09:32 | 29.10.2018
Уральские волейболистки выиграли Кубок Молодежной лиги
09:19 | 29.10.2018
На улице Патриотов сгорел двухэтажный дом
20:20 | 28.10.2018
ХК «Автомобилист» одержал победу в матче против московского «Спартака»
18:43 | 28.10.2018
Два пожара уничтожили дома в Свердловской области
16:28 | 28.10.2018
Зима пришла: рейс из Благовещенска в Кольцово задерживается на 12 часов из-за снегопада
16:21 | 28.10.2018
Новая рабочая неделя в Свердловской области начнётся с зимы
16:05 | 28.10.2018
Жители Академического вышли на митинг против вырубки берёзовой рощи
13:48 | 28.10.2018
В Екатеринбурге баскетбольная команда УГМК обыграла курскую «Инвенту»
13:32 | 28.10.2018
Пермский адвокат признана виновной в покушении на мошенничество
13:30 | 28.10.2018
Пермяков приглашают написать «Большой этнографический диктант»
13:27 | 28.10.2018
Пермский край присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств»
12:45 | 28.10.2018
Баскетбольный клуб «Урал» одержал победу над «Тамбовом»
12:34 | 28.10.2018
ФК «Урал» вничью сыграл с «Уфой»