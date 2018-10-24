Пермь: новости дня
12:08 | 29.10.2018
Японские предприниматели познакомились с опытом работы флагманов прикамской экономики
Пермский край входит в топ-10 регионов с развитой цифровой экономикой. Наш IT-кластер – это несколько сотен предприятий телеком-индустрии, производства программного обеспечения, аналитики. Пермь – родина компании «ЭР-Телеком Холдинг», второго в России интернет-провайдера по количеству обслуживаемых клиентов и второго оператора кабельного ТВ.
Посетив площадку компании «ЭР-Телеком Холдинг», японские предприниматели интересовались темпами дальнейшего роста производства в отечественном флагмане IT-индустрии. Также шла речь о возможном сотрудничестве, отмечает директор макрорегиона Центр в Перми компании «ЭР-Телеком» Елена Мандрикова. «Пермский край является одним из регионов, где активно внедряют цифровые решения, и сегодня мы рассказали нашим гостям о реализуемых инновационных проектах. Это сеть «Интернет вещей», которая построена уже более чем в шестидесяти городах нашей страны, это проекты по «Умному кварталу», которые будут реализованы в крупных городах России. Мы говорили о возможностях, наших крупных городских Wi-Fi-проектах и по итогам встречи увидели заинтересованность гостей в сотрудничестве», – сказала она.
Партнером «ЭР-Телекома» является компания ITPS, которая также презентовала свою высокотехнологичную продукцию. Решения компании заинтересовали генерального директора Сахалинской нефтегазовой компании SODECO г-на Кензи Судзуки.
Также делегаты из Японии посетили производственные площадки ОХК «УРАЛХИМ».
«Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» – одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в Российской Федерации, СНГ и Восточной Европе. Компания является российским лидером в производстве аммиачной селитры, а также занимает второе место в России по объемам производства аммиака и азотных удобрений.
На долю Пермского края приходится 97 % производимых в России калийных удобрений. Кроме того, химические предприятия производят такие виды экспортно ориентированной и высокотехнологичной продукции, как метанол и продукты его переработки, аммиак и азотные удобрения.
Как отметил генеральный директор Mitsubishi Heavy Industries RUSSIA LLC Юкихито Окомуро, японский бизнес заинтересован в стратегическом партнерстве с предприятиями региона. «Мы надеемся, что наши технологии помогут вам в дальнейшем развитии. Торговые дома компаний, которые представлены в составе делегации, готовы финансировать производство в России и готовы оказать содействие с экспортом готовых продуктов не только в Японию, но и в Китай и в другие страны мира», – сказал он.
Генеральный директор Московского представительства Японской организации по развитию внешней торговли Кунихоро Номуро отметил, что у Пермского края есть большой потенциал для сотрудничества со Страной восходящего солнца. «Это мое первое посещение Пермского края. Я познакомился с презентацией региона и вижу большой потенциал для повышения динамики наших бизнес-отношений. Мы заинтересованы в расширении инвестиционных возможностей. Получив много информации во время этой поездки, я собираюсь передать эту информацию представителям японского бизнеса и СМИ», – сказал он.
Также японская делегация посетила ГП «ПЦБК» – крупнейшее предприятие гофроупаковочной отрасли России. В частности, представители японского бизнеса посетили производство гофротары, осмотрели производственные линии, упаковочные прессы компании «Уралбумага» (входит в ГП «ПЦБК»). Примечательно, что именно в подразделении гофротары реализуется программа по повышению производительности труда с применением японской философии управления «кайдзен», что означает непрерывное совершенствование процессов производства. На сегодняшний день за время участия в проекте производительность труда на производстве гофротары ГП «ПЦБК» выросла на 13 %, время протекания процесса сократилось на 64 % (с 9,2 дня до 3,3 дня).
Отметим, в 2017 г. общий объем внешней торговли между Пермским краем и Японией составил 70,8 млн долларов США. Общий объем экспорта составил 63,3 млн долларов США. Япония занимает 16-е место в рейтинге стран по объему товарооборота с Пермским краем. Весь объем экспорта приходится на несырьевой неэнергетический сектор, а именно на продукцию нижнего передела несырьевого неэнергетического экспорта – 63 млн долларов США на алюминий и его сплавы, удобрения и галогенированные производные углеводородов. Импорт из Японии в 2017 г. составил 7,55 млн долларов США, из них более 75 % (5,94 млн долларов США) приходится на продукцию машиностроения.
© «Вечерние Ведомости»
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