В закрытом режиме. В Перми начался суд над участником нападения в школе №127

12:22 | 27.10.2018

26 октября к Мотовилихинском районном суде города Перми началось рассмотрение дела о нападении на детей в школе №127. По предварительным данным, процесс продлится до 30 дней, слушания будут проходить ежедневно в закрытом режиме – и обвиняемые, и потерпевшие в большинстве несовершеннолетние.



Сам инцидент, как мягко именуют происшедшее в Перми, произошел 15 января. Учащийся 10 класса школы и его несовершеннолетний приятель проникли в учебное заведение с ножами, ворвались в класс, где шли занятия, и напали на четвероклассников. В общей сложности пострадали 15 детей 10-12 лет, 12 из них были госпитализированы. Учительница Наталья Шагулина, пытавшаяся защитить школьников, получила 17 ножевых ранений.



Помощь вызвали дети, которым удалось вырваться из класса и добежать до ближайшего супермаркета. По вызову с «тревожной кнопки» прибыли сотрудники охранного предприятия, которые и задержали нападавших. Затем подключились силовики.



Предварительное следствие завершилось в августе. Один из подозреваемых после обследования в институте Сербского признан невменяемым, в отношении него вынесено постановление о применении мер медицинского характера. Действия второго квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц, в том числе и малолетних, в составе группы лиц, по предварительному сговору, из хулиганских побуждений. Санкция получается приличная.



Источники «МК» в силовых структурах подтвердили, что комментариев до вынесения приговора не будет. Гособвинитель ограничился кратким сообщением на стадии предварительных слушаний – оно свелось к обозначению статьи, по которой предъявлено обвинение.



В первый день процесса обвиняемый признал вину частично – по его словам, на убийство 30 человек он не покушался. Значительную часть времени заняли стандартные формальные процедуры, затем начался допрос свидетелей, потерпевших и их представителей. Один из них, отец школьницы, сообщил:

- Моя дочь сидела в классе далеко от доски, поэтому физически она не пострадала. Но она пострадала психологически. Поэтому мы будем добиваться компенсации морального ущерба.



По предварительным данным, подобные иски готовы выдвинуть до десяти потерпевших и их представителей. В том числе требования могут быть предъявлены не только подсудимому, но и школе, и городскому департаменту образования, на котором лежит обязанность обеспечивать безопасность в учебных заведениях.