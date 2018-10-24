Пермь: новости дня
17:15 | 26.10.2018
В Совете Федерации прошли Дни Пермского края
На стенде Прикамья в Совете Федерации были представлены наиболее крупные проекты, реализуемые в регионе. Среди них «Пермь – 300 лет на Каме», цифровизация здравоохранения, а также проекты по развитию экономического, социально-политического, туристического и культурного потенциала Пермского края.
«Итогом трех дней стало пленарное заседание в Совете Федерации, где выступил губернатор Пермского края. Считаю, что были расставлены правильные акценты, чем же богат Пермский край и какие у него конкурентные преимущества для привлечения инвесторов и туристов. Задачи, которые ставит руководство региона, получить союзников, и мы их получили не только в лице сенаторов, которые сегодня представляют Пермский край. Главный итог мероприятия – это получение административного и финансового ресурса на те объекты, которые важны с точки зрения приближающегося 300-летия города Перми. В рамках обсуждения предложений на комитетах Совета Федерации мы получили поддержку по многим направлениям», - отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.
На заседании комитета по экономической политике министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин рассказал о Концепции развития цифровой экономики в крае и реализации проектов по пяти ее приоритетным направлениям: инфраструктура и цифровая трансформация, подготовка кадров, цифровизация производства, оцифровка государственного управления и строительство умных городов. Для реализации всех проектов создана структура управления цифровой трансформации — Координационный совет по развитию цифровой экономики, возглавляемый губернатором Пермского края. Первое заседание состоится 1 ноября.
Также в Совете Федерации в рамках Дней Пермского края состоялось расширенное заседание комитета по науке, образованию и культуре на тему «Формирование новых социокультурных городских пространств: опыт Пермского края».
Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский представил доклад, посвященный культурному богатству региона. В ближайших планах краевых властей – строительство новой сцены Театра оперы и балета, создание культурно-рекреационного кластера на территории бывшего завода им. Шпагина. По словам министра, 300-летие Перми в 2023 году город должен встретить с обновленными территориями и проектами. В заключение министр предложил поддержать проекты региона в Совете Федерации.
Председатель комитета по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина сказала, что комитет поддерживает инициативы Пермского края, направленные на развитие социокультурных городских пространств, включая строительство новой сцены знаменитого Театра оперы и балета, что особенно актуально в связи с предстоящим Годом театра в 2019 году. Участники заседания приняли за основу проект решения, в котором, в частности, содержатся предложения профильным министерствам об оказании необходимой поддержки региону по вопросам, поднятым в ходе обсуждения.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, где обсуждались вопросы социально-экономического развития Пермского края.
Валентина Матвиенко отметила стабильную экономическую ситуацию в Пермском крае, подчеркнув важность проведения Дней субъекта в Совете Федерации для дальнейшего развития региона. Максим Решетников подчеркнул, что формат Дней субъекта в Совете Федерации – хорошая возможность представить регион на федеральной площадке, обсудить существующие проблемы и найти пути их решения. Губернатор Пермского края поблагодарил сенаторов за поддержку инициатив региона и внимание к предложениям края в части совершенствования федерального законодательства.
В рамках регионального часа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обозначила в качестве конкурентных преимуществ Пермского края наличие мощной научно-образовательной базы, положительную динамику в развитии сельского хозяйства, позитивные результаты цифровизации здравоохранения: «Кроме того, Пермский край славится богатейшим культурным наследием. Давайте мы, Совет Федерации, возьмем шефство над строительством новой сцены Пермского академического театра оперы и балета. Запишем это в Постановление».
По итогам «Часа субъекта» заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак озвучил результаты работы комитетов федерального собрания. «Предлагаем сегодня проект Постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Пермского края», подготовленный по итогам работы расширенных комитетов, принять за основу», — сказал Андрей Турчак. Также он добавил, что документ будет доработан с учетом выступлений председателя Совета Федерации, губернатора Пермского края и председателя Законодательного собрания Пермского края.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:26 | 26.10.2018
Пермские ученые обсудили исторический опыт и современный потенциал Перми в промышленном развитии России
17:21 | 26.10.2018
Глава Алапаевска Сергей Беспалов уходит в отставку
17:15 | 26.10.2018
В Совете Федерации прошли Дни Пермского края
17:06 | 26.10.2018
Юрий Уткин выступил с докладом на заседании Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология»
17:04 | 26.10.2018
Спецпредставитель Путина высоко оценил шансы Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025
16:56 | 26.10.2018
Чеченского стрелка, обвиняемого в убийстве екатеринбургского бизнесмена, оставили под стражей
16:56 | 26.10.2018
В курганской лавке, торгующей шаурмой, шампур с мясом хранился на полу
16:53 | 26.10.2018
Пермские врачи повторили уникальную операцию по «приживлению» кисти руки
16:46 | 26.10.2018
На Урале разыскивают без вести пропавшего рыбака
16:31 | 26.10.2018
Японский бизнес готов к сотрудничеству с предприятиями Пермского края
16:24 | 26.10.2018
Энергетики помогут добросовестным ТСЖ Перми снизить затраты на коммунальные ресурсы
16:22 | 26.10.2018
В Екатеринбурге будет создан Экспертный совет по развитию культуры
15:58 | 26.10.2018
В Челябинске отпраздновали 70-летие Федерации профсоюзов
15:44 | 26.10.2018
Аэропорт Кольцово готов к работе в зимний период
15:32 | 26.10.2018
Митрополит Кирилл представил нового наместника монастыря Царственных страстотерпцев
15:18 | 26.10.2018
Завтра пермская гимназия №2 примет участие в благотворительном проекте центрального телевидения Китая
15:09 | 26.10.2018
Сегодня утром в ДТП в Верхней Салде пострадали двое несовершеннолетних
14:54 | 26.10.2018
Более 3200 жителей Прикамья подали заявки на участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России»
14:43 | 26.10.2018
Экс-глава Среднеуральска заплатит в бюджет более 60 млн рублей
14:18 | 26.10.2018
В Екатеринбурге автобусное предприятие заплатило штраф за рекламу салона, где занимались проституцией
14:02 | 26.10.2018
На трассе Екатеринбург — Курган в аварии погиб 15-летний мотоциклист. Еще один подросток в больнице
13:58 | 26.10.2018
В уральской столице пройдет гражданская панихида памяти жертв политических репрессий
13:37 | 26.10.2018
В Прикамье продолжается масштабная оптическая стройка
13:32 | 26.10.2018
В Тавде потушили пожар на складе с мебелью
13:26 | 26.10.2018
Пермская ГРЭС увеличила выработку электроэнергии на 31,8 % с начала года
13:22 | 26.10.2018
Гендиректора компании-застройщика в Каменске-Уральском будут судить за хищение средств дольщиков
13:03 | 26.10.2018
В День народного единства в Перми не будет продаваться алкоголь
12:57 | 26.10.2018
В выходные в Перми похолодает
12:47 | 26.10.2018
В Екатеринбурге суд вынес приговор фальшивомонетчику, задержанному оперативниками УФСБ
12:39 | 26.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 25 октября 2018 года
12:03 | 26.10.2018
В Тавде горит цех с пиломатериалами
11:53 | 26.10.2018
Замгубернатора Азат Салихов возглавил наблюдательный совет свердловской Федерации бокса
11:34 | 26.10.2018
Митрополит Кирилл откроет в Екатеринбурге выставку о Белом движении
11:19 | 26.10.2018
За последние дни на свердловской железной дороге погибли два человека
11:02 | 26.10.2018
В Курганской области полиция изъяла из незаконного оборота более 1000 единиц «чудодейственных» БАДов
10:58 | 26.10.2018
Амурская тигрица Джуна поселилась в Екатеринбургском зоопарке
10:42 | 26.10.2018
Минкульт России возьмется за реставрацию Далматовского монастыря
10:37 | 26.10.2018
Послушание и ловкость: в Екатеринбурге прошли сборы кинологов
10:16 | 26.10.2018
Семерых жителей Первоуральска осудили за организацию азартных игр
09:57 | 26.10.2018
На Урале у должника арестовали коров, гусей и свинью
09:35 | 26.10.2018
На Полевском тракте насмерть сбили женщину
09:17 | 26.10.2018
Ночью на улице Заводской загорелась Audi
22:40 | 25.10.2018
В Екатеринбурге ограбили немецкого консула. Эксклюзивные фото нападавших
22:30 | 25.10.2018
«Автомобилист» продолжил победную серию в игре против «Металлурга»
20:35 | 25.10.2018
В честь 98-летия УрФУ студенты устроят самый масштабный хоровод на Урале