В Совете Федерации прошли Дни Пермского края

17:15 | 26.10.2018

Пермскую делегацию возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников. В нее вошли глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, краевые министры. Представители правительства Пермского края, администрации Перми, депутаты Законодательного собрания и Пермской городской Думы приняли участие в расширенных заседаниях комитетов по социальной, экономической, бюджетной политике верхней палаты парламента. Рассматривались вопросы, требующие решения на федеральном уровне, связанные, в частности, с повышением инвестиционной привлекательности региона и градостроительной тематикой.



На стенде Прикамья в Совете Федерации были представлены наиболее крупные проекты, реализуемые в регионе. Среди них «Пермь – 300 лет на Каме», цифровизация здравоохранения, а также проекты по развитию экономического, социально-политического, туристического и культурного потенциала Пермского края.



«Итогом трех дней стало пленарное заседание в Совете Федерации, где выступил губернатор Пермского края. Считаю, что были расставлены правильные акценты, чем же богат Пермский край и какие у него конкурентные преимущества для привлечения инвесторов и туристов. Задачи, которые ставит руководство региона, получить союзников, и мы их получили не только в лице сенаторов, которые сегодня представляют Пермский край. Главный итог мероприятия – это получение административного и финансового ресурса на те объекты, которые важны с точки зрения приближающегося 300-летия города Перми. В рамках обсуждения предложений на комитетах Совета Федерации мы получили поддержку по многим направлениям», - отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



На заседании комитета по экономической политике министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин рассказал о Концепции развития цифровой экономики в крае и реализации проектов по пяти ее приоритетным направлениям: инфраструктура и цифровая трансформация, подготовка кадров, цифровизация производства, оцифровка государственного управления и строительство умных городов. Для реализации всех проектов создана структура управления цифровой трансформации — Координационный совет по развитию цифровой экономики, возглавляемый губернатором Пермского края. Первое заседание состоится 1 ноября.



Также в Совете Федерации в рамках Дней Пермского края состоялось расширенное заседание комитета по науке, образованию и культуре на тему «Формирование новых социокультурных городских пространств: опыт Пермского края».



Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский представил доклад, посвященный культурному богатству региона. В ближайших планах краевых властей – строительство новой сцены Театра оперы и балета, создание культурно-рекреационного кластера на территории бывшего завода им. Шпагина. По словам министра, 300-летие Перми в 2023 году город должен встретить с обновленными территориями и проектами. В заключение министр предложил поддержать проекты региона в Совете Федерации.



Председатель комитета по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина сказала, что комитет поддерживает инициативы Пермского края, направленные на развитие социокультурных городских пространств, включая строительство новой сцены знаменитого Театра оперы и балета, что особенно актуально в связи с предстоящим Годом театра в 2019 году. Участники заседания приняли за основу проект решения, в котором, в частности, содержатся предложения профильным министерствам об оказании необходимой поддержки региону по вопросам, поднятым в ходе обсуждения.



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, где обсуждались вопросы социально-экономического развития Пермского края.



Валентина Матвиенко отметила стабильную экономическую ситуацию в Пермском крае, подчеркнув важность проведения Дней субъекта в Совете Федерации для дальнейшего развития региона. Максим Решетников подчеркнул, что формат Дней субъекта в Совете Федерации – хорошая возможность представить регион на федеральной площадке, обсудить существующие проблемы и найти пути их решения. Губернатор Пермского края поблагодарил сенаторов за поддержку инициатив региона и внимание к предложениям края в части совершенствования федерального законодательства.



В рамках регионального часа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обозначила в качестве конкурентных преимуществ Пермского края наличие мощной научно-образовательной базы, положительную динамику в развитии сельского хозяйства, позитивные результаты цифровизации здравоохранения: «Кроме того, Пермский край славится богатейшим культурным наследием. Давайте мы, Совет Федерации, возьмем шефство над строительством новой сцены Пермского академического театра оперы и балета. Запишем это в Постановление».



По итогам «Часа субъекта» заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак озвучил результаты работы комитетов федерального собрания. «Предлагаем сегодня проект Постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Пермского края», подготовленный по итогам работы расширенных комитетов, принять за основу», — сказал Андрей Турчак. Также он добавил, что документ будет доработан с учетом выступлений председателя Совета Федерации, губернатора Пермского края и председателя Законодательного собрания Пермского края.