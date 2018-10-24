В Прикамье продолжается масштабная оптическая стройка

13:37 | 26.10.2018

В рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) бесплатная точка доступа Wi-Fi появилась в деревне Касимово Пермского района. Скорость не отличается от той, что есть в Перми, — не менее 10 Мбит/с.



Отметим, одной из ключевых задач краевых властей является обеспечение до 95% населения Прикамья сотовой связью и интернетом. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал, что «обеспечение отдаленных деревень и сел края широкополосным доступом в интернет и бесперебойной мобильной связью, развитие интернета и связи – важные составляющие комфортной жизни людей в родном крае».



Всего в Пермском крае в рамках проекта оптика появится в 305 населенных пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек. По итогам 2017 года в регионе к высокоскоростной линии связи подключено 109 сел и деревень. В этом году подключили 23 из 62 запланированных населённых пунктов.



По словам начальника управления развития инфраструктуры министерства информационного развития и связи Пермского края Петра Шиловских, оптическая стройка в Прикамье — одна из самых масштабных в России в этом году. «На территории Пермского края 62 населенных пункта будут обеспечены широкополосным доступом в интернет по оптической технологии от Гайнского района до Ординского и Куединского районов», — отметил Пётр Шиловских.



Проект реализуется в рамках договора об условиях оказания универсальных услуг связи между Федеральным агентством связи (Россвязь) и компанией «Ростелеком».



«В каждом населенном пункте, куда приходит оптика, связисты устанавливают Wi-Fi-точку общего доступа, обеспечивающую круговое покрытие радиусом до 100 метров на открытой местности. Жители могут выйти в интернет с любых устройств, поддерживающих Wi-Fi», — подчеркнул заместитель технического директора Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Тырышкин.



Благодаря этому у жителей поселений появляется возможность провести высокоскоростной интернет к своему домовладению, получать государственные услуги онлайн, проходить онлайн-обучение, общаться с родными и близкими.



Отметим, на данный момент связисты построили по проекту устранения цифрового неравенства 1 487 км оптики, из них 798 км в этом году. В результате выход в интернет получили более 40 тысяч жителей Пермского края. Теперь им доступны все возможности глобальной сети: информационные порталы, медиаресурсы, социальные сети, а также Единый портал госуслуг, где в электронном виде можно получить свыше двух тысяч федеральных, региональных и муниципальных услуг.



Кроме того, в течение лета 2018 года «Ростелеком» завершил поэтапный перевод точек Wi-Fi по проекту УЦН на новую платформу и одну Wi-Fi-сеть. Теперь регистрация стала проще и понятнее: есть одна сеть – Rostelecom_UUS – и простые шаги по регистрации в ней (с помощью SMS, учетной записи на портале госуслуг, звонка на бесплатный номер).