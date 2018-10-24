Доходы бюджета Прикамья за девять месяцев 2018 года выросли на 7,4%

18:37 | 25.10.2018

Доходы краевого бюджета за девять месяцев 2018 года составили 91,2 млрд рублей. В период с января по сентябрь текущего года доходная часть бюджета Прикамья увеличилась на 7,4% относительно аналогичного периода прошлого года. Основной рост доходной части бюджета региона обеспечили налоговые поступления. Налог на доходы физических лиц в период с января по сентябрь 2018 года принес в краевую казну 21 млрд рублей, налог на прибыль организаций – 35,5 млрд рублей.



Наибольший рост поступлений продемонстрировал налог на прибыль организаций – на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает министерство финансов Пермского края.



В то же время поступления из федерального бюджета сократились на 18% в сравнении с объемом, полученным за аналогичный период 2017 года, и составили 10,8 млрд рублей.



Напомним, на 2018 год бюджет предполагает доходы в размере 115,6 млрд рублей, расходы – 119,2 млрд рублей.