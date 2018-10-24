Более 40 тысяч вызовов поступило в Единый диспетчерский центр оказания неотложной помощи

18:14 | 25.10.2018

С лета текущего года в Пермском крае начал работать Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) оказания неотложной помощи. За это время на пульты специалистов ЕДЦ поступило более 40 тысяч вызовов. Из них 20 тысяч – только за сентябрь, при этом 800 требовали экстренного обслуживания.



С лета 2018 года бригады, обслуживающие вызовы на дом, обеспечены планшетами с соответствующим программным обеспечением. С его помощью врач получает вызов без необходимости связи с диспетчером. По пути к пациенту доктор имеет возможность просмотреть регистрационные данные пациента, его основной диагноз и визиты к узким специалистам за последние два года. Это позволяет врачу неотложной помощи оперативно принимать решения по оказанию того или иного вида медицинской помощи. К Единому диспетчерскому центру подключены 3 района Перми (Индустриальный, Свердловский, Мотовилихинский) и 6 поликлиник. По словам заместителя министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, это только начало большого проекта. «К концу года мы будем подключать другие взрослые поликлиники Перми к этой системе, детские поликлиники и краевые поликлиники – в следующем году. Сроки подключения находятся под нашим пристальным вниманием, затягивать с этим нельзя», – сказала Оксана Мелехова.



Рабочее место диспетчеров автоматизировано, что позволило сократить время приема и регистрации вызова до полутора минут. Уникальный, постоянно совершенствующийся алгоритм классификации вызова позволяет минимизировать человеческий фактор в принятии решения об экстренности вызова.



ЕДЦ работает в едином информационном поле с другими медицинскими структурами, что позволяет оперативно взаимодействовать с поликлиниками, исполняющими вызовы, и службой скорой медицинской помощи. Скорость передачи вызова от момента регистрации в ЕДЦ до медицинской организации исполнителя составляет не более 3 секунд, что очень важно для пациента, отмечает руководитель Единого диспетчерского центра Евгений Казновский.



«Губернатор Пермского края поставил задачу оцифровать систему неотложной медицинской помощи, привести к единообразию, она выполнена. В результате пациенту медицинская неотложная помощь оказывается быстрее, качественнее, чем до внедрения этой системы», – отметил он.



Ранее глава региона Максим Решетников отмечал, что результаты цифровизации здравоохранения видны уже сейчас. После внедрения электронной карты, обособления кабинетов доврачебной помощи и организации кабинетов неотложной помощи производительность труда в поликлиниках выросла на 20-30%, есть резервы для ее дальнейшего увеличения.



Отметим, президент России Владимир Путин поручил обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу, чтобы повысить уровень жизни людей и создать комфортные условия для жизни. В ближайшие годы предстоит цифровая трансформация оказания социальных услуг. Пермский край намерен возглавить этот процесс в масштабах страны.