Учитель из Пермского края вошла в число лучших дефектологов страны

14:26 | 25.10.2018

В Москве состоялся финал первого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России — 2018». На победу претендовали учителя-дефектологи из 59 регионов России. В двадцатку лучших педагогов вошла учитель русского языка и чтения школы № 7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Ольга Кожевникова из г. Березники.



По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, дефектологическое направление в регионе активно развивается. «Мы уделяем большое внимание подготовке квалифицированных педагогических кадров для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, — рассказывает Раиса Кассина. — Так, в 2018 году за счет средств бюджета Пермского края профессиональную переподготовку по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» проходят пятьдесят четыре педагогических работника. А ежегодно повышают квалификацию по различным направлениям работы с детьми с ОВЗ более пятисот педагогов края».



Конкурс «Учитель-дефектолог России — 2018» состоял из двух этапов: очного и заочного. На первом этапе участники должны были собрать методическое портфолио учителя-дефектолога, написать эссе на тему «Дефектолог — профессия на века? Прошлое, настоящее и будущее профессии», а также подготовить творческую работу по созданию символа конкурса «Учитель-дефектолог России». По результатам заочного этапа в финал вышли двадцать лучших практиков из регионов России. На очном этапе участники прошли три испытания: провести урок с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, продемонстрировать свои новаторства на мастер-классе и принять участие в круглом столе, где обсуждались вызовы современной российской дефектологии. Оценивало педагогов экспертное жюри, в составе которого доктора педагогических наук, доктора психологических наук, профессора Института коррекционной педагогики Российской академии образования.



Финалист Ольга Кожевникова отметила практическую пользу конкурса: по ее словам, он позволил «увидеть палитру ценного опыта коллег из других регионов». В мероприятии приняли участие учителя-логопеды, олигофренопедагоги, сурдопедагоги, тифлопедагоги детских садов и школ, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.



Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» учрежден Министерством просвещения Российской Федерации в 2018 году. Конкурс направлен на карьерный, профессиональный и личностный рост учителей-дефектологов, поддержку инновационных разработок и технологий организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью.