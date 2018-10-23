«Пермские медведи» приглашают пермяков на гандбол

11:55 | 25.10.2018

Матч «Пермских медведей» против «Динамо» (Астрахань) состоится 3 ноября в 15:00 в СК им. Сухарева (ш. Космонавтов, 158а).



На матч Суперлиги ждут всех любителей гандбола. Болельщиков ждут розыгрыш призов, выступление группы поддержки, возможность купить клубную атрибутику и фотосессия с игроками #Берлоги.