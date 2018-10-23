В Перми состоится XIII Международный фестиваль «Джаз-лихорадка»

11:42 | 25.10.2018

11 ноября в краевой столице состоится XIII Международный фестиваль «Джаз-лихорадка». В этом году он посвящен 110-летию легендарного пермского композитора, одного из основателей советского джаза Генриха Терпиловского. Мероприятие пройдет при поддержке министерства культуры Пермского края в рамках проекта «Пермский период. Новое время».



Концертной площадкой для музыкального фестиваля станет Дворец молодежи (Петропавловская, 185). Грандиозный джазовый сейшен начнется в 12:30. По традиции музыкальный марафон откроют хозяева фестиваля — пермский оркестр «Кругозор» и музыкальный проект «Се ля ви». В течение дня на площадках Дворца молодежи выступят биг-бенд Евгения Манцирина (Пермь), квартет «М-Артель» под управлением Михаила Леванова (Москва), ансамбль Романа Аверина (Пермь) и джаз-ансамбль Rhythm & Bekker (Ижевск).



До 18:00 вход на все мероприятия будет свободным.



В 18:30 на главной сцене Дворца молодежи начнется самое захватывающее действо — джем-сейшен. В этом году ценителей музыки ждут встречи с джаз-ансамблем под управлением Сергея Проня (Екатеринбург) и биг-бендом Chertkov jazz band (Москва). Кульминацией фестиваля станет выступление трио Олега Бутмана и американского вокалиста Эллиота Маннерлина (США). Неповторимый тембр его голоса давно завоевал сердца ценителей джаза. Каждое выступление этого талантливого вокалиста и композитора наполнено мощнейшей энергией и страстью. Билеты на концерт можно приобрести в зрелищных кассах города.



Подробная информация о фестивале — на официальной странице в социальной сети: vk.com/jazzfever2018.



Отметим, впервые «Джаз-лихорадка» состоялась в 2006 году и с тех пор проводится в Перми ежегодно. За годы проведения фестиваля пермяки смогли познакомиться с яркими представителями джазовой культуры США, Германии, Венгрии, Грузии, Польши, Туниса, Болгарии, Эстонии, Швеции и России. Традиционно на одной сцене с известными музыкантами играют дети.