Сенаторы оценили опыт Прикамья в сфере здравоохранения

18:09 | 24.10.2018

В Совете Федерации состоялось заседание комитета по социальной политике под председательством Валерия Рязанского. В нем приняли участие представители Министерства здравоохранения Российской Федерации и органов государственной власти Пермского края.



О реализации региональных проектов рассказал и. о. министра здравоохранения Пермского края Шамиль Биктаев. В частности, глава ведомства остановился на цифровизации медучреждений.



В 2018 г. в регионе планируется завершить подключение к сети Интернет больниц и поликлиник. Запланировано подключение еще 198 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП): 107 по оптике и 91 по спутниковому каналу. Таким образом, на конец 2018 года 56 % ФАПов будут обеспечены высокоскоростным интернетом, до конца 2020 года запланировано подключение 100 % ФАПов.



Также глава ведомства добавил, что в регионе используется единая информационная система «Здравоохранение». В ней в течение нескольких лет собирается информация о пациентах, и врачу доступна вся история болезни за это время. Это позволяет ускорить процесс диагностики с исключением дублирующих исследований и быстрее начать лечение.



Валерий Рязанский отметил, что использование одной информационной системы медучреждениями – редкость. Чаще встречаются случаи, когда в одном регионе в разных больницах используются разные системы. Опыт по внедрению информационных систем в медучреждениях Прикамья он отметил как положительный.