В Прикамье объявлено штормовое предупреждение

16:48 | 24.10.2018

24 и 25 октября на территории региона объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра при порывах, по данным Пермского гидрометцентра, может достигать 15-20 м/с.



Региональное МЧС напоминает о необходимости соблюдать осторожность, быть внимательными на дорогах.