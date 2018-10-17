Власти Прикамья предложили сенаторам внести поправки в Градостроительный кодекс

19:57 | 23.10.2018

Сегодня, 23 октября, в рамках Дней Пермского края в Совете Федерации делегация краевых властей приняла участие в заседании Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.



С докладом перед парламентариями выступил первый заместитель председателя правительства Пермского края — министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин. Он рассказал сенаторам о реализации масштабного проекта градостроительного преобразования центральной части Перми «Пермь — 300 лет на Каме», приуроченного к 300-летию основания краевой столицы. По его словам, до 2023 года предполагается преобразовать около 350 гектаров земли. За это время планируется построить и реконструировать примерно 2,5 млн кв. м объектов недвижимости, в том числе 1,7 млн кв. м составит новый жилищный фонд. Кроме того, запланировано ликвидировать 300 тысяч кв. м аварийного жилья, построить 52 объекта социальной инфраструктуры и 15 объектов — транспортной. Все объекты социальной инфраструктуры, предусмотренные проектом «Пермь-300», включены в адресную инвестиционную программу регионального и муниципального значения.



Как отметил Михаил Сюткин, подготовка проекта «Пермь-300» выявила необходимость актуализации федерального законодательства. «Мы предлагаем внести изменения в Градостроительный кодекс. В частности, рассмотреть вариант объединения генеральных планов поселений и городских округов и правил землепользования и застройки в единый документ. Внесение указанных изменений позволит сократить срок принятия решений органами местного самоуправления не менее чем на 6 месяцев», — отметил Михаил Сюткин.



Обсудив предложения краевых властей, сенаторы рекомендовали оформить их в виде законодательной инициативы и направить в Совет законодателей РФ.



В завершение заседания председатель Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера СФ Аркадий Чернецкий отметил, что Пермский край — регион, который активно представляет свой потенциал в верхней палате Федерального собрания.