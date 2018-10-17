Краевые власти рассказали сенаторам о мерах по увеличению доходов бюджета, которые принимаются в Прикамье

19:50 | 23.10.2018

В Совете Федерации состоялось заседание комитета по бюджету и финансовым рынкам под председательством Сергея Рябухина. В обсуждении приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Пермского края.



В своем выступлении первый заместитель председателя правительства Пермского края Ольга Антипина остановилась на ситуации с выпадающими доходами регионов в связи с изменениями налогового законодательства. В частности, негативное влияние на доходы региональных бюджетов оказали такие новации, как создание консолидированных групп налогоплательщиков, освобождение от налогообложения движимого имущества, повышение НДС. «Доходы субъектов РФ даже в условиях федеральной помощи растут медленнее, чем инфляция за этот же период и чем доходы федерального бюджета», — сказала она. Ольга Антипина рассказала о мерах по повышению доходной базы, которые принимает регион. В частности, в Пермском крае принято решение о поэтапной отмене льготы по налогу на прибыль для организаций-инвесторов, ведется переход на налогообложение имущества по кадастровой стоимости для населения и повышаются ставки транспортного налога. Она также представила ряд предложений региона по повышению доходной базы.



По итогам обсуждения комитет СФ подготовил предложения в проект постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Пермского края». В частности, Правительству РФ рекомендовано рассмотреть возможность увеличения до 100 % норматива зачисления в бюджеты регионов доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 %, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья и спиртованного виноградного или иного фруктового сусла, и винного или фруктового дистиллята, производимую на территории РФ.



Правительству предложено рассмотреть возможность зачисления в бюджеты регионов части доходов от акцизов на табачную продукцию с распределением их между субъектами РФ пропорционально численности населения трудоспособного возраста.



Предлагается также рассмотреть возможность передачи на федеральный уровень полномочий субъектов РФ по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование отдельных категорий неработающего населения.



Напомним, Дни Пермского края в Совете Федерации проходят с 22 по 24 октября. На стенде Прикамья представлены основные проекты, реализуемые в регионе. Среди них «Пермь — 300 лет на Каме», цифровизация системы здравоохранения, а также проекты по развитию экономического, социально-политического, туристического и культурного потенциала Пермского края.



Пермская делегация планирует не только представить наш регион на федеральном уровне, но и решить ряд практических задач в интересах края. Так, с участием представителей органов государственной власти региона состоятся расширенные заседания комитетов по социальной, экономической, бюджетной политике. На обсуждение профильных комитетов верхней палаты российского парламента будет вынесен ряд вопросов, напрямую касающихся развития региона и требующих решения на федеральном уровне.