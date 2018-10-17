Пермь: новости дня
16:45 | 23.10.2018
Пермякам дадут алгоритмы решения земельных вопросов на бесплатных консультациях
Как сообщили в городском департаменте земельных отношений, ближайшая выездная консультация состоится в четверг, 25 октября, в актовом зале администрации Свердловского района по адресу: улица Сибирская, 65. Начало встречи в 18:00. На консультацию приглашаются собственники земельных участков, расположенных на территории Перми, а также Пермского, Добрянского и Краснокамского районов. Представители данных территорий совместно со специалистами департамента земельных отношений, Кадастровой палаты Пермского края, Росреестра и Центра технической инвентаризации (ЦТИ) ответят на земельные вопросы пермяков.
Для удобства на каждой выездной консультации посетителям выдают специально разработанные департаментом алгоритмы — пошаговые инструкции, необходимые для решения разных земельных вопросов. Там описано, в какое ведомство необходимо обратиться для решения той или иной проблемы, какие документы при себе иметь, сколько времени займет рассмотрение вопроса и что необходимо для завершения процедуры. В случае, если у собственника при себе есть все необходимые документы на земельный участок, он может написать заявления в ходе консультации и передать их специалисту конкретного ведомства.
— На консультации приходят люди с самыми разными вопросами. Наиболее популярные — это оформление земли под садовым участком, домом или гаражным кооперативом, проведение межевания. Именно для решения типовых вопросов, не требующих отдельного обсуждения, мы разработали пошаговые инструкции. Их каждый житель Перми может получить на выездных консультациях, а также прочитать на официальном сайте администрации Перми gorodperm.ru в разделе «Городские земли»/«Земельный ответ», — отметила Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений.
Напомним, «Земельный ответ» — информационный проект, направленный на содействие горожанам в вопросе постановки на кадастровый учет незарегистрированных земельных участков, проведения межевания, определения их границ. С полным расписанием выездных консультаций в рамках проекта «Земельный ответ» можно ознакомиться здесь: gorodperm.ru/actions/property/gor_zemli/otvet.
© «Вечерние Ведомости»
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