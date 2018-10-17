В Перми состоялись торжественные мероприятия в честь юбилея комсомола для выпускников вуза

11:45 | 23.10.2018

В Пермском крае продолжаются мероприятия в честь юбилея самой массовой молодежной организации СССР — Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ).



В рамках встречи выпускников Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) состоялись мероприятия в честь 100-летия комсомола для выпускников вуза.



Участники встречи посетили музеи университета, ботанический сад, выставку Музея истории Пермского университета и государственного архива социально-политической истории, книжную ярмарку. Завершилась встреча выпускников торжественным собранием в честь юбилея ВЛКСМ.



Для многих пермяков слово «комсомол» вызывает самые теплые воспоминания. Это пора молодости, полной надежд, любви и созидательного труда на благо Родины.



Комсомольцы внесли неоценимый вклад в создание и развитие промышленности Прикамья. Пермские студенческие отряды в комсомольские времена насчитывали более 10 тысяч бойцов. Их руками построена крупнейшая в России Пермская ГРЭС, Соликамский ЦБК, Березниковский калийный комбинат, возведены несколько городов Пермского края. Сегодняшние комсомольцы, как и раньше, принимают активное участие в развитии региона. Так, четыре года назад комсомольцы открыли общественную организацию ветеранов ВЛКСМ Свердловского района г. Перми.



Напомним, 100-летие ВЛКСМ будет отмечаться 29 октября. Всего мероприятиями по празднованию юбилея охвачены населенные пункты в 40 муниципальных районах, 8 городских округах. Во всех муниципалитетах Пермского края в этот день пройдут торжественные мероприятия.