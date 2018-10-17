Пермским волонтерам вручены президентские награды за помощь в проведении Всемирного фестиваля молодежи

18:31 | 22.10.2018

Сегодня, 22 октября, губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с волонтерами и добровольцами края. В формате диалога волонтеры поделились впечатлениями о работе на масштабных мероприятиях, проходящих в регионе.



Губернатор Максим Решетников вручил грамоты президента Российской Федерации В.В. Путина и памятные медали «XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года в г. Сочи» за вклад в подготовку и проведение фестиваля. Государственные награды получили 9 наших земляков: Виктория Малухина, Руслан Гайнанов, Марияна Тылык, Рената Шакирзянова, Ульвия Нариманова, Александр Масленников, Любовь Дыкун, Алексей Бушуев и Алевтина Мельникова.



Губернатор подчеркнул, что в Пермском крае без участия волонтеров не проходит ни одно крупное мероприятие, а уровень подготовки добровольцев отмечают на федеральном уровне.



«Приятно, что Пермский край за последние годы стал центром волонтерского движения. Поэтому к нам приезжают волонтеры из других регионов и стран, чтобы перенять ваш бесценный опыт. Для меня волонтерство — это еще и реализация социальных практик, которые следовало бы освоить как можно большему числу людей, — обозначил глава региона. — Волонтерство развивается по разным направлениям: волонтерское движение в чрезвычайных ситуациях, а также медицинское, инклюзивное, экологическое и «серебряное» волонтерство. Это достаточно новое для края направление».



Во время общения с губернатором волонтеры поделились своим опытом реализации социальных проектов. Так, Руслан Гайнанов рассказал о проекте «СамоСвет», который представляет собой оборудование и мастер-классы для детей по правилам дорожного движения, робототехнике и программированию на примере модели светофора. Марияна Талык рассказала об организации спортивных мероприятий глазами волонтеров. «На протяжении 4 лет активно занимаюсь реализацией спортивных мероприятий на территории Пермского края, таких как Ski Jumping, прыжки на лыжах с трамплина, Всероссийские соревнования по лыжному двоеборью, чемпионат России по летнему биатлону, — поделилась Марияна. — На таких массовых мероприятиях, где бушуют эмоции, мы стараемся, чтобы всем гостям и спортсменам было максимально комфортно».



В Перми ежегодно проходят международный форум «Доброволец России», международный фестиваль социальных фильмов и роликов «Лампа» — проект, что называется, made in Perm. Отметим, в этом году в рамках празднования Международного дня добровольца на площадке ООН состоится показ фильмов — участников «Лампы». Впервые в истории российское мероприятие включено в официальный план этого праздника.



Волонтер «серебряного» возраста — это человек в возрасте от 55 лет и старше, добровольно и безвозмездно участвующий в деятельности, направленной на решение актуальных социальных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе (в том числе касающейся помощи людям, территориям или животным), и применяющий собственные знания и умения для осуществления этой деятельности.