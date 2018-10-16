С начала года услугами пермского аэропорта воспользовались более миллиона человек

19:12 | 18.10.2018

С начала 2018 года пассажиропоток международного аэропорта «Пермь» составил 1 166 166 человек. Это на 14,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



При этом количество пассажиров на внутренних рейсах увеличилось на 14,3% – всего на них было обслужено 966 489 пассажиров. Международными перелетами воспользовались 199 677 пассажиров (+16,3% к аналогичному периоду прошлого года).



Отметим, проектная пропускная способность терминала пермского аэропорта по прилету и вылету в час пик – 904 пассажира (1 самолетовылет каждые 15 минут) — дает возможность увеличить ежегодный пассажиропоток с 1,33 млн чел. в 2017 г. до прогнозируемых 2 млн чел. в 2020 г.



В этом году из международного аэропорта «Пермь» выполняются перелеты по 12 чартерным направлениям: Пхукет (Таиланд), Бангкок (Таиланд), Бургас (юго-восточная Болгария), Гоа (Индия), Даламан (Турция), Ираклион (о. Крит, Греция), Ларнака (Кипр), Монастир (Тунис), Утапао (Паттайя, юго-восток Таиланда), Энфида (северо-восток Туниса), Краби (Таиланд), Камрань (Въетнам). Также выполняются рейсы по 5 регулярным направлениям (с зимнего сезона 2018-2019) – Дубай (ОАЭ), Анталия (Турция), Душанбе (Таджикистан), Батуми (Грузия), Тбилиси (Грузия). С 15 сентября 2018 г. открыто авиасообщение из Перми в Калининград.