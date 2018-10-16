Транспортный налог в Прикамье будет начисляться по-новому

18:27 | 18.10.2018

Сегодня, 18 октября, на пленарном заседании краевого Законодательного собрания в окончательном чтении был принят проект закона о новых правилах начисления транспортного налога на территории Пермского края.



Законопроект, принятый в первом чтении в сентябре текущего года, предусматривает внесение изменений в действующий Закон «О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае». Корректировкам подверглись ставки транспортного налога и параметры их установления. Согласно документу, налоговая ставка будет зависеть от возраста и мощности легковых автомобилей. Так, для машин старше пяти лет ставка будет снижена. Предусматривается понижение ставок для автомобилей из группы «до 100 л.с.» (с увеличением возраста автотранспорта), а также по группе автомобилей с мощностью от 150 до 200 л.с. Владельцев транспортных средств мощностью более 200 л.с. ждет рост платежей. Кроме того, проект предполагает увеличение налога на автомобили большой мощности и коммерческий транспорт (грузовики, автобусы).



После доработки законопроекта в рамках рабочей группы перед вторым чтением закон принципиально не изменился. В текст законопроекта внесено изменение в части применения льготы по транспортному налогу для налогоплательщиков, достигших возраста, при котором возникает право на пенсию по старости, или в случае достижения возраста женщинами – 55 лет, мужчинами – 60 лет в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 125 лошадиных сил включительно. В настоящее время – льгота применяется в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно.



Ожидается, что для владельцев частных автомобилей срок уплаты транспортного налога по новым правилам наступит в 2020 году, для юридических лиц – в 2019 году.



«Мы провели серьезную работу и нашли резервы для снижения налоговых ставок на легковые автомобили бюджетного сегмента. Авторы законопроекта предложили компенсировать потери с помощью повышения ставок налога на мощные частные автомобили и транспорт, который используется в коммерческих целях. Кроме того, принятие законопроекта позволит увеличить налоговый потенциал бюджетов муниципальных образований оценочно на 413 млн руб. в год», – отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.