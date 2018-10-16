Улица Строителей в Перми будет строиться на деньги края

17:13 | 18.10.2018

На пленарном заседании ЗС депутаты рассмотрели дополнения к Перечню объектов автодорожного строительства. По предложению губернатора Пермского края принято решение дополнительно включить три новых объекта и внести два изменения.



Во-первых, край полностью берет на себя обязательство по строительству ул. Строителей (от пл. Гайдара до ул. Стахановской). Ранее предполагалось, что объект возведут при софинансировании из городского бюджета. Строительство 7 км дороги обойдется краю в 4,9 млрд руб.



Второй объект — автомобильная дорога «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» протяженностью 8,5 км и сроком реализации проекта 2021–2023 гг. Оценочная стоимость проектирования и строительства данной дороги составит 3,2 млрд руб.



Третья дорога, по словам министра транспорта Николая Уханова, играет большую роль с точки зрения развития промышленности и добычи калийных удобрений. Речь идет о реконструкции 5,5 км дороги «Пермь — Березники», на подъезде к городу Березники.



Также по предложению минтранса были изменены наименования двух объектов дорожного строительства. Первое связано с переустройством остановочных пунктов из-за изменения статуса некоторых муниципальных образований Пермского края. Второе — с реконструкцией кольцевой развязки Пермь — Березники (176 км). Планируется увеличить подъезды к объекту для большей комфортности водителей.



«Краевые законодатели активно поддерживают инвестиционные проекты, особенно те, которые связаны с автодорожным строительством. Бюджетные расходы на эту статью увеличены: в 2019 г. по сравнению с 2016 г. — более чем в 2 раза, до 12,8 млрд руб., в 2020 г. и 2021 г. — примерно до 14 млрд руб. ежегодно. Дороги сегодня в приоритете, так как это один из основных факторов комфорта и безопасности жителей края и роста промышленного производства», — отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.