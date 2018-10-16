Минздрав приостановил вакцинацию прикамских школьников

16:04 | 18.10.2018

Первоклассники школы №7 в Перми заболели после прививки от вируса клещевого энцефалита, сделанной вчера, 17 октября. У детей поднялась температура, возникли слабость и головная боль.



Как поясняют в минздраве, такая реакция на вакцину описана в инструкции к ней как возможная. Через день-два такое состояние, как правило, проходит без последствий.



Региональное министерство здравоохранения организовало проверку и приостановило вакцинацию от клещевого энцефалита в Прикамье. Всю серию вакцины проверят специалисты.