Министром ЖКХ Пермского края станет Александр Шицын

13:09 | 18.10.2018

Губернатор Пермского края Максим Решетников объявил о том, что должность министра жилищно-коммунального хозяйства предложена депутату Законодательного собрания Александру Шицыну.



«Александр Борисович согласился», — отметил губернатор. Напомним, накануне во время заседания правительства губернатор заявил о создании двух новых министерств — министерства жилищно-коммунального хозяйства и министерства тарифного регулирования и энергетики. Министерство тарифного регулирования и энергетики возглавит Андрей Александрович Кокорев. Антон Вадимович Удальев будет курировать эти направления в должности заместителя председателя краевого правительства.



Шицын Александр Борисович родился 7 ноября в 1971 году в поселке Луньевка г. Александровска Пермской области.



Окончил Александровский машиностроительный техникум по специальности «техник-механик». В 2015 году окончил Московский экономический институт по направлению «экономика».



2009–2016 гг. — глава Александровского муниципального района — глава администрации Александровского муниципального района. До избрания главой района работал коммерческим директором ЗАО «ТПГ «Нефтемашэнерго», заместителем председателя Земского собрания Александровского муниципального района.



В сентябре 2016 года стал депутатом Законодательного собрания Пермского края III созыва по спискам от регионального отделения партии «Единая Россия».