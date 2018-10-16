До конца месяца будет заключен договор на проектирование домов Первого Пермского микрорайона

12:50 | 18.10.2018

Сегодня, 18 октября, во время представления основных параметров бюджета Законодательному собранию губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что до конца месяца ожидается подписание договора на проектирование Первого Пермского микрорайона — крупнейшего проблемного объекта в регионе. Решения вопроса с достройкой объекта ждут 287 семей.



«Большое внимание уделяется людям, которые стали жертвами недобросовестных застройщиков. На конкретных примерах видим, что региональный закон, который вместе с вами приняли, работает. Меньше чем за год один из объектов на ул. Челюскинцев уже вошел в стройку, еще по одному объекту на ул. Толмачева идет проектирование. До конца октября будет заключен договор с подрядной организацией на проектирование Первого Пермского микрорайона. А всего по этому механизму выходят на достройку 5 объектов», — обозначил губернатор.



В целом, благодаря совместным усилиям с правоохранительными органами, прокуратурой, за последние 2 года 8 проблемных объектов сданы, еще 1 предполагается достроить до конца этого года. Уже более 1100 семей въехали в свои долгожданные квартиры.



Кроме того, с этого года в крае возобновлено финансирование программы по ликвидации аварийного жилья. В 2019 году на эти цели только в краевом бюджете заложен почти 1 млрд рублей.



Как отметил Максим Решетников, это для региона большое подспорье. «Федеральный центр планирует значительно расширить эту программу в ближайшие 6 лет. В этом случае предстоит масштабная работа. И основная ответственность падает на муниципальные образования, — подчеркнул он. — Поэтому крайне важно провести работу над ошибками: далеко не всегда дома в территориях строились качественно, было много нареканий».



Отметим, по предварительным расчетам, общий объем финансирования мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда на 2018–2020 годы составит 4338 млн рублей. Эти средства, по информации ведомства, предусматривают расселение 104 тысяч квадратных метров аварийного жилья.