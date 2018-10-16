Пермь: новости дня
12:50 | 18.10.2018
До конца месяца будет заключен договор на проектирование домов Первого Пермского микрорайона
«Большое внимание уделяется людям, которые стали жертвами недобросовестных застройщиков. На конкретных примерах видим, что региональный закон, который вместе с вами приняли, работает. Меньше чем за год один из объектов на ул. Челюскинцев уже вошел в стройку, еще по одному объекту на ул. Толмачева идет проектирование. До конца октября будет заключен договор с подрядной организацией на проектирование Первого Пермского микрорайона. А всего по этому механизму выходят на достройку 5 объектов», — обозначил губернатор.
В целом, благодаря совместным усилиям с правоохранительными органами, прокуратурой, за последние 2 года 8 проблемных объектов сданы, еще 1 предполагается достроить до конца этого года. Уже более 1100 семей въехали в свои долгожданные квартиры.
Кроме того, с этого года в крае возобновлено финансирование программы по ликвидации аварийного жилья. В 2019 году на эти цели только в краевом бюджете заложен почти 1 млрд рублей.
Как отметил Максим Решетников, это для региона большое подспорье. «Федеральный центр планирует значительно расширить эту программу в ближайшие 6 лет. В этом случае предстоит масштабная работа. И основная ответственность падает на муниципальные образования, — подчеркнул он. — Поэтому крайне важно провести работу над ошибками: далеко не всегда дома в территориях строились качественно, было много нареканий».
Отметим, по предварительным расчетам, общий объем финансирования мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда на 2018–2020 годы составит 4338 млн рублей. Эти средства, по информации ведомства, предусматривают расселение 104 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:14 | 18.10.2018
В Свердловской области 80% пожаров в жилых помещениях приходится на частный сектор
14:53 | 18.10.2018
В Екатеринбурге завершается строительство конгресс-центра
14:29 | 18.10.2018
В следующий четверг глава Перми примет горожан в Ленинском районе
14:28 | 18.10.2018
В свердловских моногородах создано 45,5 тысячи новых рабочих мест
13:52 | 18.10.2018
В Екатеринбурге почтили память жертв в Керчи
13:41 | 18.10.2018
В Кургане подвыпивший гость застрял в оконной решетке после застолья
13:41 | 18.10.2018
Свердловская прокуратура выявила нарушения при сбросе сточных вод в реки
13:14 | 18.10.2018
За три года в Прикамье благоустроят более 1500 общественных пространств
13:09 | 18.10.2018
Министром ЖКХ Пермского края станет Александр Шицын
12:53 | 18.10.2018
В Челябинске продолжают включать отопление в домах
12:50 | 18.10.2018
До конца месяца будет заключен договор на проектирование домов Первого Пермского микрорайона
12:18 | 18.10.2018
Уральцу, ударившему полицейского кулаком в лицо, грозит срок
12:05 | 18.10.2018
Евгений Куйвашев направил Сергею Аксенову телеграмму с соболезнованиями
11:51 | 18.10.2018
Краевые власти направят на финансирование образования в Прикамье 106,6 млрд рублей в ближайшие три года
11:28 | 18.10.2018
В учебных заведениях Екатеринбурга после трагедии в Керчи проверят тревожные кнопки
11:20 | 18.10.2018
Инвестиции промышленных предприятий Прикамья в основной капитал вырастут до 269 млрд рублей
11:03 | 18.10.2018
Свердловское правительство утвердило увеличение доходов бюджета на 7,6 млрд рублей
10:50 | 18.10.2018
Мэр Екатеринбурга выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи
10:36 | 18.10.2018
Евгений Куйвашев находится с рабочим визитом в Узбекистане
10:29 | 18.10.2018
Врио губернатора Шумков: «Курганская область, как и вся страна, скорбит о погибших»
10:18 | 18.10.2018
Самолет рейса Омск – Москва совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
09:58 | 18.10.2018
Евгений Куйвашев поручил к 2020 году создать необходимое количество мест в детских садах
09:39 | 18.10.2018
Трое екатеринбуржцев предстанут перед судом за хищение автомобилей
09:14 | 18.10.2018
Баскетболистки УГМК выиграли Суперкубок Европы
21:43 | 17.10.2018
Власти Екатеринбурга передумали сносить загадочную полусферу в акватории городского пруда
21:18 | 17.10.2018
Видел, как бьётся сердце: в Екатеринбурге пенсионеру провели операцию на сердце без общего наркоза
20:42 | 17.10.2018
Глава Перми Дмитрий Самойлов: «Пока температура теплоносителя не выйдет на нормальные показатели, тему с контроля не снимаю»
20:10 | 17.10.2018
До 2020 года в Прикамье планируется ликвидировать более 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья
19:54 | 17.10.2018
Правительство усиливает защиту интересов покупателей жилья
19:41 | 17.10.2018
В Пермском крае появится Агентство по туризму и молодежной политике
19:37 | 17.10.2018
В правительстве Пермского края создано два новых министерства
17:46 | 17.10.2018
На Урале два сотрудника Росгвардии уволены в связи с утратой доверия
17:22 | 17.10.2018
Максим Решетников поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником
17:14 | 17.10.2018
В свердловском ГУ МВД провели оргштатные изменения. «Реформа» коснулась борцов с коррупцией
17:03 | 17.10.2018
Евгению Куйвашеву презентовали проект укрупнения Сбербанка на Урале
16:53 | 17.10.2018
В Перми приняты еще четыре дорожных объекта
16:30 | 17.10.2018
В Курганской области пострадал 3-летний мальчик в ДТП с «перевертышем»
16:16 | 17.10.2018
Челябинские транспортники начали получать задерживаемую зарплату