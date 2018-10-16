Инвестиции промышленных предприятий Прикамья в основной капитал вырастут до 269 млрд рублей

11:20 | 18.10.2018

Сегодня, 18 октября, губернатор Пермского края Максим Решетников представил Законодательному собранию основные параметры бюджета региона на ближайшие три года.



По его словам, при разработке проекта главного финансового документа удалось добиться баланса между безусловным выполнением всех социальных обязательств перед гражданами и формированием «бюджета развития», который бы отвечал современным, в том числе инфраструктурным, потребностям региона.



Как отметил Максим Решетников, макроэкономическая ситуация в крае сейчас стабильна, наблюдается позитивная динамика ключевых экономических показателей. На протяжении последних 4 лет объем инвестиций в основной капитал вырос на 30 % в сопоставимых ценах. Эта тенденция продолжится. К концу текущего года инвестиции промышленных предприятий края в основные капиталы составят более 260 млрд рублей. В следующем году этот показатель увеличится до 269 млрд рублей.



«За последние 2 года инвестиционную фазу прошли такие проекты, как строительство рудника и обогатительной фабрики «Еврохима», запуск новых технологий производства на «Сода-хлорате». Введен 4-й энергоблок на Пермской ГРЭС, многое сделано на предприятиях «Лукойла», прошла модернизация производства компании «Чайковский текстиль». Разворачиваются крупные проекты на «Метафраксе» и «Сибуре», строятся новые корпуса на «Протоне», идут инвестиции на предприятия двигателестроительного комплекса, реализуются новые проекты на ПНОСе. По итогам сложных переговоров возобновилось строительство на Краснокамском ЦБК», — обозначил губернатор Максим Решетников. При этом глава региона отметил, что в связи с завершением ряда крупных инвестиционных проектов и тем, что новые еще не набрали обороты, в регионе может наблюдаться закономерная инвестиционная пауза.



При этом самое важное, что развитие инвестиционного потенциала продолжается, в регионе развивается малый и средний бизнес, реализуются не только крупные инвестпроекты. Так, в ближайшие 3 года в сельском хозяйстве планируется реализация более 100 инвестпроектов на 6 млрд рублей.