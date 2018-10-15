Специалисты МФЦ будут регистрировать пациентов пермских поликлиник на портале госуслуг

16:09 | 17.10.2018

В течение месяца посетители четырех медицинских учреждений Перми будут иметь уникальную возможность. Придя на прием к врачу, пациенты смогут попутно зарегистрироваться на Едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru), подтвердить учетную запись в ЕСИА, восстановить доступ к сайту. Для этого им потребуется только паспорт и СНИЛС. А помогут им в этом сотрудники многофункциональных центров «Мои документы».



В перечне лечебных учреждений, где можно будет получить услуги специалистов МФЦ по регистрации на ЕПГУ, в настоящее время значатся четыре поликлиники, расположенные в Дзержинском, Индустриальном, Мотовилихинском и Ленинском районах Перми.



Адреса медучреждений — участников проекта:



- ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника №2», ул. Братьев Игнатовых, 3;



- ГБУЗ ПК «Городская поликлиника №7», г. Пермь ул. Крупской, 57а;



- ГБУЗ ПК «Городская детская клиническая поликлиника №6», ул. Петропавловская, 109;



- ГБУЗ ПК «Городская детская клиническая больница №3», ул. Екатерининская, 166.



Стоит отметить, что с 16 октября изменилась система онлайн-записи на прием к врачу посредством сайта www.k-vrachu.ru. Теперь для того, чтобы воспользоваться возможностью предварительной записи, вновь зарегистрированным пользователям потребуется учетная запись в ЕСИА. Для ранее зарегистрированных на портале все останется по-прежнему.