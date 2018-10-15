Пермь: новости дня
12:33 | 17.10.2018
В Прикамье появится магистральный сортировочный центр «Почты России»
В ходе встречи губернатор Пермского края Максим Решетников отметил большую социальную значимость и востребованность населением края почтовых услуг. Он также подчеркнул важность сотрудничества правительства Пермского края и «Почты России» в рамках действующего соглашения о взаимодействии, направленного на качественную модернизацию сервиса почтового обслуживания, совершенствование логистики и соблюдение сроков доставки почтовых отправлений.
С целью автоматизации производственных процессов и развития транспортной инфраструктуры Пермского края в рамках меморандума планируется создание нового магистрального сортировочного центра с автотранспортным предприятием.
В 2018 году в почтовых отделениях края обновлена почтово-кассовая техника, внедрено новое программное обеспечение, в городских отделениях установлена система управления очередью. Кроме того, филиал существенно обновил свой автопарк.
Особое внимание уделяется перспективам повышения доступности финансовых услуг для жителей Прикамья.
Национальный почтовый оператор выполняет важнейшую социальную функцию, обеспечивая доступными услугами связи жителей всего региона, в том числе удаленных и малонаселенных пунктов, где зачастую нет других социальных учреждений.
Отметим, в состав Пермского филиала «Почты России» входят 12 почтамтов, автобаза, 6 участков курьерской доставки, Пермский магистральный сортировочный центр. Услуги почтовой связи предоставляют 716 стационарных отделений почтовой связи, из них 504 находятся в сельской местности, и 4 передвижных отделения почтовой связи. В Пермском филиале «Почты России» трудятся более 6 000 сотрудников, из них 2,6 тыс. почтальонов. Протяженность 347 почтовых маршрутов составляет почти 61,1 тысячи км. Автопарк филиала насчитывает 263 единицы автотранспортной техники.
© «Вечерние Ведомости»
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