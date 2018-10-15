В Перми ведутся работы по планированию откосов и устройству инженерных коммуникаций на набережной

12:19 | 17.10.2018

Земельные работы согласованы с РЖД и проводятся при осуществлении технического надзора.



В начале сентября подрядная организация ООО «ТехДорГрупп» приступила к выполнению работ по капитальному ремонту набережной на участке от Соборной площади до «Порт Пермь». В настоящее время реализация проекта находится в начальной стадии — ведутся работы по планированию откосов и устройству сетей водопровода и канализации. На участке произведены работы по срезке растительного слоя грунта и выравниванию откосов, при этом не затронуто тело насыпи железнодорожного полотна. В дальнейшем для обеспечения безопасности откосы будут укреплены.



Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», проектная документация на производство работ по капитальному ремонту набережной прошла экспертизу.



Напомним, что на этом участке набережной будет выделено детское игровое пространство с разделением зон по разным возрастным группам, лаундж-зона, зона проведения культурно-массовых мероприятий, прогулочная зона. Спортивная площадка разместится между мостом и портом Пермь.



На набережной будет высажено 236 полноценных крупномерных деревьев: сосна, ель, береза, ива, яблоня, ясень, также появится 5 454 кустарника — это дерен, пузыреплодник, рябинник, спирея, сирень, орех, гортензия, парковые розы, сирень и другие виды. Проект предусматривает обустройство лужаек и газонов, которые будет обеспечены автоматическим поливом, чтобы растения могли прижиться и расти дальше.



Пермскую набережную начали активно благоустраивать в 2016 году. Тогда был отремонтирован и открыт спуск от Соборной площади, построена ротонда. В 2017 году было обновлено покрытие променадной части участка до Коммунального моста, сделано освещение, отремонтирован пешеходный тоннель, оборудованы смотровые балконы.