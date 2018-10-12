«Горьковка» приглашает пермяков на фотовыставку и заседания клубов

18:04 | 15.10.2018

12 октября отмечался День испанского языка и День испанской расы Fiesta de la Hispanidad. В мире около 450 миллионов людей, говорящих на испанском языке: жители Испании, граждане многих стран Латинской Америки — Кубы, Панамы, Чили, Колумбии, Доминиканы, некоторых стран Африки.



До конца года в арт-фойе на 2-м этаже представлена фотовыставка Татьяны Кокоулиной El mundo hispanohablante («Испаноговорящий мир»). В ее работах — моменты и впечатления, пережитые автором в поездках по Испании и странам Латинской Америки. Фотографии проникнуты большой любовью к истории, архитектуре, традициям, природе и людям этих стран. 12+. Арт-фойе (лев. крыло, 2-й этаж), +7 (342) 238-35-37, Кряжева Светлана Владимировна.



16 октября в 18:30 — клуб «Литературное зарубежье»: «Главный скаут Америки. Жизнь и творчество Эрнеста Сетона-Томпсона».



Сетон-Томпсон — американский и канадский писатель, художник-анималист, естествоиспытатель и общественный деятель, один из основателей движения скаутов в США. Сетон-Томпсон создал новый литературный жанр произведений о животных и оказал огромное влияние на многих писателей-анималистов. 12+. Зал совещаний (лев. крыло, 2-й этаж). Необходима предварительная запись по телефону 236-24-10. Шаймухаметова Эмма Александровна.



16–17 октября в 18:00–20:00 — образовательный курс «Из студента в резиденты». Курс лекций от специалистов ведущих вузов Перми и экспертов инновационного предпринимательства. Лекции посвящены навыкам эффективной коммуникации, созданию и продвижению научных, инновационных и бизнес-проектов. 12+. Конференц-зал (лев. крыло, 3-й этаж). +7 (342) 236-28-01. Центр науки библ. им. Горького.



17 октября в 18:30 — клуб «Круг чтения»: Terra Horror.



Многие писатели прошлого и настоящего обращались к жанру хоррора в попытках создать образ ирреального, жуткого. Нечто чужеродное и пугающее можно найти у Достоевского и Толстого, Сологуба и Тургенева, Амфитеатрова и Андреева. Для последних страх — краеугольный камень в построении концепции произведения. А что уж говорить о западных классиках: Брэме Стокере, Эдгаре По, Говарде Лавкрафте, Стивене Кинге и многих других. 16+. Интерактивный зал (пр. крыло, 2-й этаж). +7 (342) 236-22-82, Миронова Елена Владимировна.



18 октября в 18:30 — встреча «Вьетнам vs Таиланд». Ведущая Татьяна Ковина расскажет о своих путешествиях по странам Азии, Вьетнаму и Таиланду, поделится впечатлениями и фотографиями о пляжном отдыхе, теплой погоде, экзотической азиатской кухне и восточной медицине. Вьетнам и Таиланд — азиатские страны, схожие в природном и климатическом плане, но есть в них и отличия. 16+. Зал совещаний (лев. крыло, 2-й этаж), +7 (342) 238-35-37, Кряжева Светлана Владимировна.



19 октября в 9:00–21:00 — финал Западно-Уральского конкурса-акселератора инновационных проектов «Большая разведка».



Участники конкурса «Большая разведка» представят экспертам свои инновационные проекты, получат обратную связь. Лучшие проекты награждаются денежными призами, призами от партнеров конкурса. Среди приглашенных почетных гостей и экспертов ожидаются: Максим Решетников, губернатор Пермского края; Анатолий Ташкинов, ректор ПНИПУ; Михаил Антонов, зам. ген. директора АО «РВК»; Марина Кустова, зам. руководителя департамента инновационного развития АО «ОДК». 12+. Интерактивный зал, конференц-зал, зал совещаний. +7 (342) 236-28-01, Центр науки.