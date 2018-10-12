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Пермь: новости дня


17:39 | 15.10.2018

Фонд развития промышленности одобрил льготные займы для пермских предприятий на 806 млн рублей

На заседании экспертного совета Фонда развития промышленности (ФРП) РФ принято решение о финансировании еще трех проектов предприятий Пермского края: АО «Пермский завод «Машиностроитель», ПАО НПО «Искра» и ООО «НПФ «Феникс». Общая сумма целевого льготного финансирования по проектам составила 806 млн рублей. С учетом поддержки еще 6 проектов региональных предприятий, которая была утверждена ФРП ранее, в общей сложности федеральный фонд направит региональным предприятиям больше 1 млрд рублей.

Стоит отметить, что поддержанные проекты Пермского края были впервые представлены по программам ФРП «Конверсия» и «Комплектующие изделия». По условиям программ займы предоставляются сроком до 5 лет под 1 % годовых в первые три года пользования займом, далее ставка станет стандартной для Фонда — 5 % годовых.

«Фонд развития промышленности РФ предъявляет очень конкретные и в то же время очень серьезные требования к качеству проектов промышленных предприятий. Региональный фонд развития промышленности вел организационное и методическое обеспечение подготовки заявок региональных предприятий. Нашей задачей была подготовка заявочной документации высокого качества, а также правильная структуризация сделки по требованиям федерального Фонда», — подчеркнул директор Регионального фонда развития промышленности Пермского края Марат Гакашев.

Как поясняют в региональном минпромторге, в рамках проекта «Пермского завода «Машиностроитель» запланировано производство сертифицированных сложнопрофильных деталей перспективных газотурбинных двигателей, таких как реверсивное устройство, панель обшивки газогенератора и другие.

401 млн рублей в виде займа будут направлены на приобретение оборудования, необходимого для создания серийного изготовления деталей двигательной установки ПД-14. Приобретение нового высокопроизводительного оборудования и внедрение на нем наиболее оптимальных технологий необходимо для выхода на устойчивое серийное производство деталей для двигательной установки ПД-14.

Проект ПАО НПО «Искра» предусматривает модернизацию конструктивного облика газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и техническое перевооружение производства ГПА. В рамках проекта будет разработан новый тип унифицированного ГПА в блочно-контейнерном исполнении. Льготный заем на проект в объеме 350 млн рублей со стороны ФРП будет направлен на приобретение оборудования, а также проведение опытно-технологических и опытно-конструкторских работ.

ООО «НПФ «Феникс» получило льготное заемное финансирование на реализацию проекта по производству горелок для теплового оборудования. Проектом предусмотрена разработка, освоение серийного производства, испытания и реализация газовых, жидкотопливных и комбинированных горелок как комплектующих изделий для теплоэнергетического оборудования, используемого в различных отраслях промышленности. Сумма займа по проекту составляет 56 млн рублей.

Ранее в этом году 6 проектов от Пермского края уже получили 200,4 млн рублей федеральной поддержки в виде льготных займов. АО «Пермские моторы», АО «Соликамский завод Урал», ООО «УЗПМ», АО «ОДК-Авиадвигатель», ООО «СИЛУР» получили деньги по программе «Совместные займы», АО «Медисорб» — по программе «Маркировка лекарств». Со стороны РФРП на проекты были привлечены 100 млн рублей, общая стоимость проектов — 751 млн рублей.

Добавим, что в этом году еще 6 предприятий Пермского края будут претендовать на заемные средства ФРП при консультационной поддержке Регионального фонда развития промышленности Пермского края.

© «Вечерние Ведомости»

 


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