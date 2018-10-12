Официально описаны границы между Пермским краем и Республикой Башкортостан

12:50 | 15.10.2018

Подписано Соглашение об описании местоположения границы между Пермским краем и Республикой Башкортостан. Подписи под документом поставили главы субъектов.



Границы между двумя соседними регионами будут внесены в Единый государственный реестр (ЕГРН). До этого в ЕГРН была зафиксирована точная граница Пермского края с Республикой Коми. Также аналогичное соглашение подписано между Пермским краем и Кировской областью. Планируется, что местоположение границ с каждым из соседних регионов будет описано до конца года.



Документальное описание границ между субъектами позволит минимизировать количество земельных споров, поспособствует эффективному управлению земельными участками и повышению инвестиционного потенциала края. Как отмечают специалисты министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, регион заинтересован в скорейшем описании точных границ. По каждому из соседствующих с краем субъектов уже сформированы «дорожные карты» и созданы межрегиональные рабочие группы, которые в оперативном режиме решают возникающие вопросы.



По словам заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министра земельных и имущественных отношений Евгения Гурьева, подписание соглашения между двумя субъектами — знак формирования новых подходов к вопросам землеустройства. «В рамках исполнения соответствующих документов федеральных органов власти, в целях повышения инвестиционной привлекательности региона были проведены работы по описанию границ между Пермским краем и Республикой Башкортостан. Данный процесс технологически ознаменовал собой новые подходы в вопросах публичного землеустройства, упрощения дальнейших процедур по формированию земельных участков в целях ведения предпринимательской деятельности и в целях бытового обеспечения граждан землей», — отметил Евгений Гурьев.



Отметим, в России полностью определены границы только девяти субъектов — Москва, Амурская, Астраханская и Владимирская области, республики Калмыкия, Бурятия, Якутия, а также Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ.