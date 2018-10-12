Пермские школьники победили на Всероссийском конкурсе юных кулинаров

15:34 | 14.10.2018

Ученики пермской гимназии №5 стали победителями в первом Всероссийском конкурсе юных кулинаров, который проходил при поддержке Национальной ассоциации кулинаров.



В соревнованиях участвовали школьники из разных уголков нашей страны. Конкурсанты должны были разработать рецепт «классного блюда» и придумать угощение из определенного набора продуктов.



«Классное блюдо» от юных кулинаров из Прикамья не оставило равнодушным жюри. «Мы готовили паштет из куриной печенки, а затем нам дали набор неизвестных продуктов, и надо было придумать блюдо. Ребята приготовили куриную грудку под карамельно-грушевым соусом — и не прогадали», — рассказала учитель технологии гимназии №5 Наталья Аверина.



Главным призом конкурса стал мастер-класс шеф-поваров из Национальной ассоциации кулинаров России — они учили ребят готовить брускетту с томатами и сыром и «правильные» сладости.