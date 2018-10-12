Команда Пермского края стала лучшей на чемпионате России по дзюдо

12:33 | 14.10.2018

В Грозном завершился чемпионат России по дзюдо, в котором приняли участие 560 спортсменов из 60 регионов. Команда Пермского края завоевала несколько наград и по итогам лично-командного зачета заняла 1-е место — впервые в истории дзюдо Прикамья.



В числе победителей и призеров чемпионата — Валентина Мальцева (1-е место в весовой категории 70 кг), Катерина Доценко (серебро в весовой категории 57 кг). Эльвира Камалова, Александра Сальникова и Эльвира Бибарцева стали пятыми в своих весовых категориях.