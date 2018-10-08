В Перми появится новый автобусный маршрут

17:01 | 12.10.2018

С 14 октября для повышения доступности микрорайонов будет запущен новый автобусный маршрут №2т «Березовая роща – улица Попова».



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, маршрут №2т будет следовать в направлении центра города по улицам: Заборная, Вольская, Светлогорская, Ветлужская, Докучаева, Спешилова, Попова, в направлении микрорайона Березовая роща по улицам Петропавловская, Попова, Спешилова, Докучаева, Ветлужская, Светлогорская, Вольская, Заборная. Автобусы будут двигаться через остановочные пункты: «Березовая роща», «по требованию», «Лыжная база», «Магазин №14», «Магазин «Девятка», «Школа №71», «Сады», «улица Бажова», «микрорайон Железнодорожный», «микрорайон Комсомольский», «микрорайон Акуловский», «улица Сочинская», «микрорайон Пролетарский», «улица Докучаева», «ПЗСП», «База сельхозтехники», «Сосновый бор», «Замок в долине», «Луговая», «улица Борцов Революции», «улица Окулова», «улица Попова».



На маршруте будет работать 5 автобусов малой вместимости в будние и в выходные дни. Курсировать они будут с интервалом 20 минут в часы пик. Тариф составит 20 рублей.